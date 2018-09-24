24.09.2018 | 17:10

В воскресенье, 23 сентября, на улице Крупской загорелся четырехэтажный расселенный дом № 11. Здание было полностью объято огнем.

«К тушению привлекалось 10 единиц техники, 29 человек личного состава. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Местные жители гадали, как мог загореться опустевший дом. Замыкание электропроводки исключено - провода здесь давно отрезали. Бродяг в строении не видели.

У здания выгорели торцевые части.

«Вихрем, что ли… По краям температура огромная была, а серединку вроде не захватило», - рассказал очевидец.

По одной из версий, это был поджог, поскольку дом одновременно загорелся с двух сторон. Но тогда мотив злоумышленников непонятен: огонь не сможет уничтожить кирпичные стены.

Пока не определена истинная причина возгорания, рабочие планомерно разбирают соседние расселенные строения, поджечь которые никто не пытался.