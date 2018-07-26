26.07.2018 | 16:20

В Пензе возбудили уголовное дело по факту смерти 61-летней женщины в результате ненадлежащего исполнения врачом ГБУЗ «Городская поликлиника» своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, 14 февраля пенсионерка пришла на прием к врачу-эндоскописту для плановой фиброгастродоуденоскопии. После трех неудачных попыток доктора ввести фиброгастроскоп женщина получила повреждения пищевода, от которых в апреле умерла.

Врач подозревается в причинении смерти по неосторожности.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.