Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 июл 2018|18:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+30oC
Завтра | Облачно |
  73.82  |  $  62.95

Происшествия | В Пензе пенсионерка умерла после плановой процедуры в поликлинике

26.07.2018|16:20
Печать

В Пензе возбудили уголовное дело по факту смерти 61-летней женщины в результате ненадлежащего исполнения врачом ГБУЗ «Городская поликлиника» своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, 14 февраля пенсионерка пришла на прием к врачу-эндоскописту для плановой фиброгастродоуденоскопии. После трех неудачных попыток доктора ввести фиброгастроскоп женщина получила повреждения пищевода, от которых в апреле умерла.

Врач подозревается в причинении смерти по неосторожности.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
Гость|26.07.2018 16:51|

До пенсии еще два года куда ты девушка?

Гость|26.07.2018 17:15|

Гость писал(a):

До пенсии еще два года куда ты девушка?
Когда о тебе тут напишут - мы тоже скажем смачно.

Гость|26.07.2018 17:45|

а молитвами уже не лечат?

Гость|26.07.2018 17:50|

это норма

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!