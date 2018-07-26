26.07.2018 | 09:26

Прояснилась судьба еще троих туристов в Хакасии, катамаран которых перевернулся во время сплава по реке Она в районе порога Максим. Об исчезновении шестерых приезжих из Москвы и Пензы ГУ МЧС России по Республике Хакасия сообщило в среду, 25 июля.

Туристы - двое мужчин, две женщины и двое детей - не зарегистрировались у спасателей. Те узнали о происшествии от члена экипажа, которому удалось выбраться из воды. Турист добрался до ближайшего города и обратился в полицию - спустя два дня после случившегося.

«Вчера (25 июля. - Прим. ред.) ночью на автодорогу самостоятельно выбрались мужчина и двое детей. Судьба двух спутниц туристов остается под вопросом», - уточнили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

На месте происшествия работает наземная группа спасателей, в ближайшее время к ним должен присоединиться вертолет Ми-8.