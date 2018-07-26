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Происшествия | В Хакасии нашли еще трех пропавших туристов из Пензы и Москвы

26.07.2018|09:26
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Прояснилась судьба еще троих туристов в Хакасии, катамаран которых перевернулся во время сплава по реке Она в районе порога Максим. Об исчезновении шестерых приезжих из Москвы и Пензы ГУ МЧС России по Республике Хакасия сообщило в среду, 25 июля.

Туристы - двое мужчин, две женщины и двое детей - не зарегистрировались у спасателей. Те узнали о происшествии от члена экипажа, которому удалось выбраться из воды. Турист добрался до ближайшего города и обратился в полицию - спустя два дня после случившегося.

«Вчера (25 июля. - Прим. ред.) ночью на автодорогу самостоятельно выбрались мужчина и двое детей. Судьба двух спутниц туристов остается под вопросом», - уточнили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

На месте происшествия работает наземная группа спасателей, в ближайшее время к ним должен присоединиться вертолет Ми-8.

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Гость|26.07.2018 09:55|

Когда человек играет со смертью, она как правило выигрывает.

Гость|26.07.2018 09:58|

Если человек идиот, то как правило это на всю жизнь!

Имя: Гость
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