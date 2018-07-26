В Туапсе проводится доследственная проверка по факту смерти 39-летнего жителя Пензенской области от удара молнии. Трагедия случилась вечером в среду, 25 июля. Мужчина приехал на отдых в Краснодарский край вместе с семьей.
«По предварительным данным, во время нахождения в море его поразило ударом молнии, в связи с чем он не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Обнаружив погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы», - сообщили в Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.
Чтобы установить точную причину смерти пензенца, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.
А у меня во время грозы как раз акклиматизация проходила - блевал и сидел на толчке, на море не ходил, как оказалось и не зря. Грозы сильные были по всему побережью на прошлой неделе и продолжилиссь на этой. Конкретно по месту - Дивноморское.