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Происшествия | Пензенец погиб в Туапсе после удара молнии во время купания

26.07.2018|13:08
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В Туапсе проводится доследственная проверка по факту смерти 39-летнего жителя Пензенской области от удара молнии. Трагедия случилась вечером в среду, 25 июля. Мужчина приехал на отдых в Краснодарский край вместе с семьей.

«По предварительным данным, во время нахождения в море его поразило ударом молнии, в связи с чем он не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Обнаружив погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы», - сообщили в Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Чтобы установить точную причину смерти пензенца, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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Гость|26.07.2018 14:35|

А у меня во время грозы как раз акклиматизация проходила - блевал и сидел на толчке, на море не ходил, как оказалось и не зря. Грозы сильные были по всему побережью на прошлой неделе и продолжилиссь на этой. Конкретно по месту - Дивноморское.

Гость|26.07.2018 14:38|

Бог есть!

Имя: Гость
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