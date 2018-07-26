26.07.2018 | 13:08

В Туапсе проводится доследственная проверка по факту смерти 39-летнего жителя Пензенской области от удара молнии. Трагедия случилась вечером в среду, 25 июля. Мужчина приехал на отдых в Краснодарский край вместе с семьей.

«По предварительным данным, во время нахождения в море его поразило ударом молнии, в связи с чем он не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Обнаружив погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы», - сообщили в Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Чтобы установить точную причину смерти пензенца, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.