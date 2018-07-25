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Происшествия | В Терновке водитель «Лады-Гранты» сбил подростка на велосипеде

25.07.2018|14:57
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Во вторник, 24 июля, на перекрестке улиц Терновского и Петровской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

Видеозапись с места инцидента появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что для автомобилей, следующих по улице Петровской, моргает зеленый свет, для пешеходов на стороне дома № 158в на улице Терновского горит красный.

Водитель «Лады-Гранты» решил проскочить на разрешающий сигнал светофора, а два велосипедиста на другой стороне улицы – проехать по пешеходному переходу на запрещающий. Один из мальчиков обогнал своего товарища и оказался под колесами несущегося автомобиля.

По неподтвержденной информации, подростка госпитализировали.

«Велосипедист виноват 100%. Во-первых, велосипед нужно катить по пешеходному переходу. А второе – на светофоре горит зеленая стрелка, для ТС поворот налево, соответственно для пешеходов горит красный свет», - написал один из комментаторов под постом.

В тот же день в Кузнецке на улице Пензенской водитель ВАЗ-2114 сбил пожилого мужчину, ехавшего на велосипеде.

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Гость|25.07.2018 15:15|

penzainform.ru писал(a):

«Велосипедист виноват 100%. Во-первых, велосипед нужно катить по пешеходному переходу. А второе – на светофоре горит зеленая стрелка, для ТС поворот налево, соответственно для пешеходов горит красный свет», - написал один из комментаторов под постом.

Велосипедист он есть велосипедист тем более мальчишка, а где глаза у вдителя7

penzainform.ru писал(a):

Водитель «Лады-Гранты» решил проскочить на разрешающий сигнал светофора,

На зелёный свет не проскакивают, а едут, но если возникло препятствие надо остановиться. Ехал наверное ученик инструктора который по голове бьет вот мозгов и не осталось.

Гость|25.07.2018 15:23|

Гость писал(a):

Ехал наверное ученик инструктора который по голове бьет вот мозгов и не осталось.
Ага. А на велосипеде катил прямой потомок алкоголички и барана.

Гость|25.07.2018 15:25|

Гость писал(a):

Ага.

Понятно, это тебе инструктор вынес мозг.

Гость|25.07.2018 15:25|

Государственная Дума России в окончательной редакции приняла поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся изучения родных языков, а также образования на родном языке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Поправками в законе устанавливается право получать образование «на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик, родных языков из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного языка».

Согласно закону, родители смогут добровольно выбирать язык, который их ребенок будет изучать в школе, а также родной язык в качестве языка обучения, если в образовательном учреждении существует такая возможность.

«Дети не будут обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным», — заявил Никонов.

При этом председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что государственные языки субъектов не станут факультативными, однако семья школьника может отказаться от изучения государственного языка.

Ранее сообщалось, что Госдума добавит русский язык к родным.

Гость|25.07.2018 15:28|

почему не привлекут к ответственности родителей этого малолетнего нарушителя пдд?

это только они виноваты в том, что их чадо было сбито - родители обязаны обучать свое потомство пересекать проезжую часть.

Гость|25.07.2018 15:29|

Гость писал(a):

Вячеслав Никонов отметил, что государственные языки субъектов не станут факультативными, однако семья школьника может отказаться от изучения государственного языка.

Эт как? На Украине украинизация, а у нас таджиузбеармяченизация. По русски кто говорить будет? Абитуриент в институт придет, силющАй я по рЮсЬки не понимай ты мне преподавай на мой язик.

Гость|25.07.2018 15:31|

Гость писал(a):

это только они виноваты в том, что их чадо было сбито - родители обязаны обучать свое потомство пересекать проезжую часть.

ничего, скоро узнаешь и ты как отвечать за родственников, закон уже готовят, умрет родственник не дожив до пенсии штраф на тебя наложат.

Гость|25.07.2018 15:37|

Гость писал(a):

закон уже готовят, умрет родственник не дожив до пенсии штраф на тебя наложат.
завязывала бы ты бабуля по говноресурсам шастать. тем более верить "новостям" на всяких строительных недосайтах.

Гость|25.07.2018 15:44|

Может перед паровозом он тоже решит на красный на велосипеде проскочить?

Гость|25.07.2018 15:44|

Гость писал(a):

ерить "новостям" на всяких строительных недосайтах.

Не удивлюсь что с принятием языкового закона пензинформ на мордоский перейдет.

Гость|25.07.2018 15:44|

Тупой мальчик какой то или слепой.

Гость|25.07.2018 15:45|

Гость писал(a):

«Дети не будут обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным», — заявил Никонов.

Оленей пасти можно и не знать руский.

Гость|25.07.2018 15:46|

Гость писал(a):

упой мальчик какой то или слепой.
Какой мальчик, за рулем или на велосипеде?

Гость|25.07.2018 16:09|

"...На перекрестке улиц Терновского и Петровской в Пензе..." -я плакал, кто такие Терновский и Петровская, какие выдающиеся личности, если в их честь улицы назвали, может быть кто-то знает? Я то по простоте душевной считал, что улицу ПЕТРОВСКУЮ назвали в честь г. Петровск Саратовской губернии, а улицу ТЕРНОВСКУЮ в честь микрорайона Терновка...

Гость|25.07.2018 16:10|

Виноваты оба.Водителя Гранты надо привлечь за превышение скорости и опасную езду,а если бы через перекрёсток скорая или пожарная ехала,а тут "лётчик".

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