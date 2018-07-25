25.07.2018 | 14:57

Во вторник, 24 июля, на перекрестке улиц Терновского и Петровской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

Видеозапись с места инцидента появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что для автомобилей, следующих по улице Петровской, моргает зеленый свет, для пешеходов на стороне дома № 158в на улице Терновского горит красный.

Водитель «Лады-Гранты» решил проскочить на разрешающий сигнал светофора, а два велосипедиста на другой стороне улицы – проехать по пешеходному переходу на запрещающий. Один из мальчиков обогнал своего товарища и оказался под колесами несущегося автомобиля.

По неподтвержденной информации, подростка госпитализировали.

«Велосипедист виноват 100%. Во-первых, велосипед нужно катить по пешеходному переходу. А второе – на светофоре горит зеленая стрелка, для ТС поворот налево, соответственно для пешеходов горит красный свет», - написал один из комментаторов под постом.

В тот же день в Кузнецке на улице Пензенской водитель ВАЗ-2114 сбил пожилого мужчину, ехавшего на велосипеде.