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Происшествия | Погибшего при попытке срезать провода подбросили к крыльцу больницы

24.07.2018|15:36
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Посетителей и врачей каменской больницы на территории учреждения ждала страшная находка: мужчина без признаков жизни лежал практически у крыльца. Помочь ему медики уже не смогли, он был мертв.

Как оказалось, тело на улицу Суворова привезли знакомые погибшего. Уже следователям они пояснили, что произошло.

«32-летний житель Каменки вместе с еще двумя мужчинами прибыл на автомашине к селу Владыкино Каменского района с целью хищения проводов линии электропередачи. После того как мужчина, забравшись на бетонный столб, срезал провода, столб упал, придавив пострадавшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Бросать своего еще живого подельника в поле друзья не стали и решили доставить в больницу.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что мужчина получил закрытые травмы груди и живота с повреждением внутренних органов», - добавила Татьяна Махницкая.

Это и стало причиной смерти. Известно, что погибший официально нигде не был трудоустроен, перебивался случайными заработками.

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