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Происшествия | Изрезавших чехлы на антитаранных шарах вандалов зафиксировали камеры

23.07.2018|16:01
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С антитаранных шаров на Московской сняли чехлы с футбольной тематикой, испорченные хулиганами.

1 июня антивандальные конструкции нарядили в одежду из экокожи специально к чемпионату мира.

Многие восторгались необычным оформлением конструкций, фотографировались на их фоне. Всего было украшено 19 шаров рядом с драмтеатром и на пересечении улиц Московской и Горького.

Но кто-то изрезал несколько чехлов, их пришлось снять, минимально поврежденные оставили. Вероятно, вандалы действовали ночью: работающие поблизости ничего не заметили.

На Московской повсюду камеры видеонаблюдения, осталось лишь отыскать вандалов.

«Хотелось ответственно сказать, что мы сделаем все, чтобы по этому факту провести полноценное расследование. Мы сейчас работаем очень плотно с правоохранительными органами. Есть уже показания с некоторых камер, кто это делал, в какое время это произошло», - подчеркнул мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Поврежденные чехлы попробуют восстановить, над ними уже работают специалисты.

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