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Происшествия | На улице Карпинского крупное дерево упало на торец дома

21.07.2018|15:36
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Крупное дерево переломилось у основания и рухнуло на торец 38-го дома на улице Карпинского. Балконы остались целыми только благодаря березе и проводам, которые провисли, но выдержали многокилограммовую нагрузку. Даже столб заметно накренился.

«Когда случилось, не знаю. Выхожу - лежит. Никто из живущих на пятом этаже не позвонит. Меня это возмутило! Это опасно! Сейчас вот провод оборвется - ни света, ничего не будет», - высказалась местная жительница.

Журналисты позвонили в городскую аварийную службу, чтобы сообщить о случившемся, но с удивлением узнали, что на месте уже работают сотрудники управляющей компании и электрики. На деле же здесь были только прохожие. Лишь немногие из них шли не под стволом.

По словам жильцов дома, это дерево было наполовину сухое и его давно надо было спилить. Теперь же владельцам балконов предстоит оценить ущерб - после того как крону уберут.

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