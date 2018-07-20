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Происшествия | В Заречном на проезжей части нашли мужчину c травмой головы

20.07.2018|13:33
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Днем в четверг, 19 июля, в Заречном на проезжей части около дома № 34/2 на проспекте Мира обнаружили мужчину с травмой головы. Документов у него с собой не было.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи, и мужчину госпитализировали в пензенскую горбольницу № 6.

По неподтвержденной информации, пострадавшим оказался 56-летний житель Заречного. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Гость|20.07.2018 13:40|

penzainform.ru писал(a):

в Заречном на проезжей части около дома № 34/2 на проспекте Мира обнаружили мужчину с травмой головы.
penzainform.ru писал(a):
пострадавшим оказался 56-летний житель Заречного.
странно что не Беднодемьяновска !)

Гость|20.07.2018 13:42|

в заголовке ошибка, замените срочно, грамотеи !

Гость|20.07.2018 13:49|

Гость писал(a):

в заголовке ошибка, замените срочно, грамотеи !
Гость писал(a):
В Заречном на проезжей части нашли мужчину в травмой головы
Учи русский, жертва егэ, писать нужно именно "в травмой", правило "предлога в в городе Пенза"

Имя: Гость
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