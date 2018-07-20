20.07.2018 | 13:33

Днем в четверг, 19 июля, в Заречном на проезжей части около дома № 34/2 на проспекте Мира обнаружили мужчину с травмой головы. Документов у него с собой не было.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи, и мужчину госпитализировали в пензенскую горбольницу № 6.

По неподтвержденной информации, пострадавшим оказался 56-летний житель Заречного. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.