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Происшествия | В ДТП на Беляева пострадали водитель и пассажир иномарок

20.07.2018|17:53
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В Пензе одна из машин свадебного кортежа, направляясь в загс, попала в серьезную аварию. На улице Беляева дорогу не смогли поделить Nissan и BMW.

За рулем автомобиля немецкой марки находился молодой человек по имени Николай. На перекрестке рядом со строительным университетом путь ему неожиданно преградило детище японского автопрома.

«Его машина в длину больше, чем ширина полосы. Ну, я его и снес», - рассказал он.

Слова Николая подтвердили кадры видеорегистратора, сделанные из автомобиля очевидцев аварии.

«В салоне нас было четверо», - продолжил он.

Одной пассажирке BMW потребовалась помощь медиков, с места ДТП ее увезли в больницу.

«Я позвонил. У нее сильный ушиб ноги. Не знаю, мне кажется, что у нее сотрясение -шишка на лобовом стекле большая. Я тоже ударился», - добавил Николай.

От серьезных травм людей, находившихся в машине, спасли сработавшие подушки безопасности. Доктора оказали помощь и мужчине, который управлял Nissan, в этой аварии он пострадал больше остальных. По словам очевидцев ДТП, врачи диагностировали у него перелом ключицы.

Перекресток в Заводском районе давно снискал дурную славу. Машины на нем бьются регулярно. Так, например, в апреле 2016 года автомобиль Mitsubishi, двигаясь со стороны районной администрации, выскочил на главную дорогу, перепрыгнул через бордюр, снес забор, пересек тротуар с газонами и врезался в жилой дом. Тогда иномаркой управлял 40-летний мужчина. Он головой пробил лобовое стекло и в результате был госпитализирован.

По мнению автомобилистов и местных жителей, устанавливать здесь светофор во избежание новых жертв столкновений нецелесообразно. Электронных регулировщиков дорожного движения на данном отрезке улицы Беляева достаточно, а вот внимания некоторым водителям явно не хватает.

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Гость|20.07.2018 18:47|

Вот что, что, мать вашу, мешало пристегнуться? Подушкой могло и шею сломать, легко отделались еще. А были бы пристегнуты - вечером спокойно поехали запивать горе.

Гость|20.07.2018 19:26|

Слава богу, невеста была в другом автомобиле.

Гость|20.07.2018 19:33|

вся новость о том как машины помяло,но мало новостей о здоровье участников.

Гость|20.07.2018 20:17|

на каждого дебила светофор не поставишь

Гость|20.07.2018 20:23|

penzainform.ru писал(a):

Я позвонил. У нее сильный ушиб ноги. Не знаю, мне кажется, что у нее сотрясение -шишка на лобовом стекле большая. Я тоже ударился
От твоей головы и "шишка на лобовом стекле".

Гость|20.07.2018 20:27|

Гость писал(a):

От твоей головы и "шишка на лобовом стекле".
Так он то ни при чем.

Гость|20.07.2018 21:15|

penzainform.ru писал(a):

а вот внимания некоторым водителям явно не хватает.
МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
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