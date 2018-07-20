20.07.2018 | 17:53

В Пензе одна из машин свадебного кортежа, направляясь в загс, попала в серьезную аварию. На улице Беляева дорогу не смогли поделить Nissan и BMW.

За рулем автомобиля немецкой марки находился молодой человек по имени Николай. На перекрестке рядом со строительным университетом путь ему неожиданно преградило детище японского автопрома.

«Его машина в длину больше, чем ширина полосы. Ну, я его и снес», - рассказал он.

Слова Николая подтвердили кадры видеорегистратора, сделанные из автомобиля очевидцев аварии.

«В салоне нас было четверо», - продолжил он.

Одной пассажирке BMW потребовалась помощь медиков, с места ДТП ее увезли в больницу.

«Я позвонил. У нее сильный ушиб ноги. Не знаю, мне кажется, что у нее сотрясение -шишка на лобовом стекле большая. Я тоже ударился», - добавил Николай.

От серьезных травм людей, находившихся в машине, спасли сработавшие подушки безопасности. Доктора оказали помощь и мужчине, который управлял Nissan, в этой аварии он пострадал больше остальных. По словам очевидцев ДТП, врачи диагностировали у него перелом ключицы.

Перекресток в Заводском районе давно снискал дурную славу. Машины на нем бьются регулярно. Так, например, в апреле 2016 года автомобиль Mitsubishi, двигаясь со стороны районной администрации, выскочил на главную дорогу, перепрыгнул через бордюр, снес забор, пересек тротуар с газонами и врезался в жилой дом. Тогда иномаркой управлял 40-летний мужчина. Он головой пробил лобовое стекло и в результате был госпитализирован.

По мнению автомобилистов и местных жителей, устанавливать здесь светофор во избежание новых жертв столкновений нецелесообразно. Электронных регулировщиков дорожного движения на данном отрезке улицы Беляева достаточно, а вот внимания некоторым водителям явно не хватает.