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Происшествия | В Белинском районе разыскивают убийцу 4-месячного щенка хаски

20.07.2018|09:58
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В Белинском районе прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту удушения собаки (по статье об умышленном уничтожении имущества). 4-месячного щенка породы сибирская хаски по кличке Филипп Блиц Фрат убили в январе 2018 года.

В тот день, когда собака пропала, владелец, житель Белинского, искал ее всю ночь и нашел - с петлей на шее у трассы, неподалеку от городской заправки.

«Поскольку с точки зрения закона, убив собаку, преступник уничтожил чужое имущество стоимостью свыше 30 000 рублей, органами предварительного расследования по настоянию прокуратуры района 12.07.2018 возбуждено уголовное дело», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Убийца собаки еще не установлен. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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Гость|20.07.2018 10:10|

Фоторобот убийцы в студию..

Гость|20.07.2018 10:12|

зачем же так собачку то ?? она не бродячая ее любили а уроды только и могут все убивать рушить .

Гость|20.07.2018 10:12|

видимо стырить присмотреное помешала

Гость|20.07.2018 10:14|

Уроды, ну что за уроды! Да хоть она и бродячая, а тут вообще щенок. Я не представляю, повесить живое существо, это надо быть полным выродком.

Гость|20.07.2018 10:14|

Поместите убийцу на лечение

Гость|20.07.2018 10:19|

Так собак надо во дворе держать, а не чтобы бегали где попало.

Гость|20.07.2018 10:20|

А что там с убийцей собаки на русеевском пляже?

Гость|20.07.2018 10:24|

Гость писал(a):

А что там с убийцей собаки на русеевском пляже?
Тому медаль надо, он хабалку проучил.

Гость|20.07.2018 10:34|

Нах вам эта собака . На зоне вон Рафа хлопнули . Вот новость .

Гость|20.07.2018 10:42|

Стопудово месть владельцу щена, видимо здорово кому-то насолил, самого придушить пороха не хватило, вот и оторвались на собакене. Полицаям очередной висяк нарисовался.

Гость|20.07.2018 10:48|

Не люди, а твари.

Гость|20.07.2018 10:59|

У нас в белинске прокуратуре больше заняться нечем ток убийц собак разыскивать клоуны.идиоты

Гость|20.07.2018 11:05|

Чего им ещё делать? Маленький сонный городок, ничего не происходит. Пусть хоть убийцу щенка найдут. Собака денег стоит вообще-то. Чистопородный щенок хаски около тридцатника стоит.

Гость|20.07.2018 11:06|

что там с убийцей собаки на русеевском пляже?

Тому медаль надо, он хабалку проучил.

Уймись, быдло.

Гость|20.07.2018 11:10|

Гость писал(a):

Уймись, быдло.
Завали лицо, хамло. Иди еще на всех вокруг повыделывайся.

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Имя: Гость
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