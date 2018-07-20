20.07.2018 | 09:58

В Белинском районе прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту удушения собаки (по статье об умышленном уничтожении имущества). 4-месячного щенка породы сибирская хаски по кличке Филипп Блиц Фрат убили в январе 2018 года.

В тот день, когда собака пропала, владелец, житель Белинского, искал ее всю ночь и нашел - с петлей на шее у трассы, неподалеку от городской заправки.

«Поскольку с точки зрения закона, убив собаку, преступник уничтожил чужое имущество стоимостью свыше 30 000 рублей, органами предварительного расследования по настоянию прокуратуры района 12.07.2018 возбуждено уголовное дело», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Убийца собаки еще не установлен. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.