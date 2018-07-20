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Происшествия | На Сурском водохранилище двух пензенцев на лодке унесло течением

20.07.2018|17:37
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Пензенских спасателей вызвали на Сурское водохранилище для поиска пропавших 22-летнего мужчины и 16-летней девушки.

Инцидент произошел в среду, 18 июля. Около 11:00 молодые люди в районе села Старая Яксарка решили покататься на двухместной резиновой лодке. Оставшийся на берегу родственник спустя некоторое время перестал наблюдать их на водной глади и обратился за помощью.

Сообщение в поисково-спасательную службу поступило в 12:40. Приехав на место происшествия, ее сотрудники провели поиск пропавших.

«В результате выяснилось, что лодку с молодыми людьми течением и ветром отнесло к противоположному берегу, где они переждали непогоду, а затем добрались до места своей стоянки самостоятельно», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

14 июля спасатели нашли мужа и жену, которых на двухместной резиновой лодке унесло течением из Сурского водохранилища в реку Усть-Узу.

Источник — Фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|20.07.2018 18:20|

penzainform.ru писал(a):

которых на двухместной резиновой лодке унесло течением из Сурского водохранилища в реку Усть-Узу.
Вы хоть поняли что написали? Усть-Уза впадает в водохранилище, их что течение против течения унесло?

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