20.07.2018 | 17:37

Пензенских спасателей вызвали на Сурское водохранилище для поиска пропавших 22-летнего мужчины и 16-летней девушки.

Инцидент произошел в среду, 18 июля. Около 11:00 молодые люди в районе села Старая Яксарка решили покататься на двухместной резиновой лодке. Оставшийся на берегу родственник спустя некоторое время перестал наблюдать их на водной глади и обратился за помощью.

Сообщение в поисково-спасательную службу поступило в 12:40. Приехав на место происшествия, ее сотрудники провели поиск пропавших.

«В результате выяснилось, что лодку с молодыми людьми течением и ветром отнесло к противоположному берегу, где они переждали непогоду, а затем добрались до места своей стоянки самостоятельно», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

14 июля спасатели нашли мужа и жену, которых на двухместной резиновой лодке унесло течением из Сурского водохранилища в реку Усть-Узу.