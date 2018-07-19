19.07.2018 | 12:05

В четверг, 19 июля, на улице Терновского в Пензе под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело женщины.

Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая, сообщение о ЧП поступило в 5:50.

«Следственным управлением проводится проверка по факту обнаружения тела женщины 1949 года рождения с признаками падения с высоты», - добавила она.

Известно, что погибшая проживала на 10-м этаже дома № 162а, рядом с которым была найдена.