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Происшествия | В Терновке под окнами жилого дома нашли тело женщины

19.07.2018|12:05
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В четверг, 19 июля, на улице Терновского в Пензе под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело женщины.

Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая, сообщение о ЧП поступило в 5:50.

«Следственным управлением проводится проверка по факту обнаружения тела женщины 1949 года рождения с признаками падения с высоты», - добавила она.

Известно, что погибшая проживала на 10-м этаже дома № 162а, рядом с которым была найдена.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|19.07.2018 12:58|

Люди руки на себя накладывают,от жизни "хорошей".

Гость|19.07.2018 13:04|

Устала, видимо, сводить концы с концами.

Гость|19.07.2018 13:07|

Кредиты, приставы, коллекторы

Гость|19.07.2018 13:15|

А может всему виной Инвест-гарант,куда пенсионерка отнесла последние деньги.

Гость|19.07.2018 13:15|

Ещё не ворошили тему с Инвест Гарант и Бизнес Партнёр, там в настоящее время 3100 пострадавших от действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов. Почему об этом СМИ молчит?! Там тоже люди на большие суммы денег попали, кто в кредит залез, кто жильё продал, не для того что бы некоторые чиновники себе все забрали.

Дмитрий Н. Мотовилов|19.07.2018 13:17|

Гость писал(a):

Люди руки на себя накладывают,от жизни "хорошей".
Решила не доживать...

Гость|19.07.2018 13:21|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Решила не доживать...
А с 80 лет прибавка к пенсии огромная.

Гость|19.07.2018 13:23|

А что говорит министр Воронков? Также, как и в случае с Зареченсикм подростком, заявляет что женщина решила грозу заснять?

Гость|19.07.2018 13:24|

До 80 лет ей еще 11 лет надо было дожить. А на что жить на пенсию в 10000 руб.А Инвест-гарант все отобрал у пенсионеров, и у простого населения пензенской области.

Гость|19.07.2018 13:31|

Кто такой инвест гарант?

Гость|19.07.2018 13:34|

Гость писал(a):

Кто такой инвест гарант?
Шайка жулья.

Гость|19.07.2018 13:35|

Организация под прикрытием власти, которая в прошлом месяце, по непонятным причинам перестала существовать,обобрав жителей области на миллиарды.

Гость|19.07.2018 13:42|

Гость писал(a):

А на что жить на пенсию в 10000 руб.
Отлично проживёшь. Даже очень.

Гость|19.07.2018 13:44|

Если не считать коммуналку, то на 10 тыс. можно прожить.

Гость|19.07.2018 13:47|

Соболезную.

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