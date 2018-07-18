18.07.2018 | 12:22

Во вторник, 17 июля, в пруду недалеко от села Кармалейка Вадинского района утонул 61-летний мужчина. Об этом спасателям сообщили в межрайонном отделе МВД России «Нижнеломовский», сигнал поступил в 9:10.

Сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра в водолазных костюмах погрузились на дно водоема, нашли труп и вынесли его на берег, где передали правоохранителям.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая, вечером 16 июля мужчина отправился искупаться со своим племянником. Пока родственник плавал у берега, погибший решил переплыть пруд. В какой-то момент плеск воды прекратился. Племянник несколько раз звал мужчину, но ответа не получил и обратился в полицию.

«По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Тело без видимых повреждений направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - добавила Татьяна Махницкая.

В Пензенской области с начала сезона утонули 17 человек. Все они купались в необорудованных местах, многие были нетрезвы.