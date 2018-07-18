18.07.2018 | 10:30

Во вторник, 17 июля, на улице Лесной в селе Ермоловка произошло ЧП. В 12:30 у дома № 3 упал козырек подъезда. «Наших детей спасла плохая погода, благодаря дождю они находились в доме», - сообщили взволнованные жители.

Сельчане решили привлечь внимание властей к своей проблеме и записали видео, которое выложили в Интернет и прислали в редакцию портала «ПензаИнформ».

«Дом находится в аварийном состоянии, на учете ни у кого не стоит и никто ничего не предпринимает. Построен в 1966 году, и никто на нас внимания не обращает. И писали, и жаловались, нам сказали ремонтировать своими силами. Крышу кроем сами, канализация течет везде, в квартирах все сыпется. Полный дом маленьких детей», - рассказала инициативная группа жильцов на видео.

Как уточнила редакции жительница аварийного строения Вера Киселева, там проживают 7 детей и бабушка 95 лет.

«Администрация даже не пришла, сказала: «Вызывайте за свой счет ЖКХ и пусть убирают», - добавила Вера Киселева.