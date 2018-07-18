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Происшествия | У аварийного дома в селе Ермоловка рухнул козырек подъезда

18.07.2018|10:30
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Во вторник, 17 июля, на улице Лесной в селе Ермоловка произошло ЧП. В 12:30 у дома № 3 упал козырек подъезда. «Наших детей спасла плохая погода, благодаря дождю они находились в доме», - сообщили взволнованные жители.

Сельчане решили привлечь внимание властей к своей проблеме и записали видео, которое выложили в Интернет и прислали в редакцию портала «ПензаИнформ».

«Дом находится в аварийном состоянии, на учете ни у кого не стоит и никто ничего не предпринимает. Построен в 1966 году, и никто на нас внимания не обращает. И писали, и жаловались, нам сказали ремонтировать своими силами. Крышу кроем сами, канализация течет везде, в квартирах все сыпется. Полный дом маленьких детей», - рассказала инициативная группа жильцов на видео.

Как уточнила редакции жительница аварийного строения Вера Киселева, там проживают 7 детей и бабушка 95 лет.

«Администрация даже не пришла, сказала: «Вызывайте за свой счет ЖКХ и пусть убирают», - добавила Вера Киселева.

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Гость|18.07.2018 10:52|

Началось в колхозе утро!

Гость|18.07.2018 10:55|

Кондоль, районный центр Пензенского района, 2 месяца без воды сидит и ничего, начальника ЖКХ позавчера только уволили, где уж там до Ермоловки...

Гость|18.07.2018 11:21|

А вы исправно продолжаете платить....

Гость|18.07.2018 11:25|

Гость писал(a):

А вы исправно продолжаете
И будем продолжать. А ты скачи мимо.

Гость|18.07.2018 12:17|

За кого голосовали, к нему пусть и идут

Гость|18.07.2018 13:05|

Это всё правда конализация течёт везде окна не откроешь , крыши кроим сами в подъездах один бардак вот так и живём

Гость|18.07.2018 13:57|

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

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