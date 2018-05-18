18.05.2018 | 09:45

Ночью в четверг, 17 мая, росгвардейцы задержали на улице Тарханова в Пензе мужчину, подозреваемого в краже автомагнитолы.

Правоохранители прибыли на место после срабатывания тревожной кнопки в одном из местных торговых центров. Потерпевший пояснил им, что в двух его машинах, припаркованных возле дома, сработала сигнализация. Когда он вышел разобраться, то обнаружил, что в обоих авто разбиты стекла, а из одного вдобавок похищена магнитола.

«Мужчина решил пройти в соседний двор, где увидел группу молодых людей, один из них держал похищенную автомагнитолу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Когда парни направились в сторону торгового центра, мужчина пошел за ними и в магазине попросил охранника нажать кнопку тревожной сигнализации. После этого злоумышленники разбежались.

«Две минуты понадобилось бойцам Росгвардии, чтобы по полученным приметам задержать одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний гражданин, зарегистрированный в Челябинске. При нем была обнаружена и похищенная магнитола», - добавили в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.