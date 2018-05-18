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Происшествия | На улице Тарханова задержали подозреваемого в краже автомагнитолы

18.05.2018|09:45
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Ночью в четверг, 17 мая, росгвардейцы задержали на улице Тарханова в Пензе мужчину, подозреваемого в краже автомагнитолы.

Правоохранители прибыли на место после срабатывания тревожной кнопки в одном из местных торговых центров. Потерпевший пояснил им, что в двух его машинах, припаркованных возле дома, сработала сигнализация. Когда он вышел разобраться, то обнаружил, что в обоих авто разбиты стекла, а из одного вдобавок похищена магнитола.

«Мужчина решил пройти в соседний двор, где увидел группу молодых людей, один из них держал похищенную автомагнитолу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Когда парни направились в сторону торгового центра, мужчина пошел за ними и в магазине попросил охранника нажать кнопку тревожной сигнализации. После этого злоумышленники разбежались.

«Две минуты понадобилось бойцам Росгвардии, чтобы по полученным приметам задержать одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний гражданин, зарегистрированный в Челябинске. При нем была обнаружена и похищенная магнитола», - добавили в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.

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Гость|18.05.2018 11:08|

Вынимать надо магнитолу, когда выходишь из авто.

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