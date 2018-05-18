18.05.2018 | 12:05

В четверг, 17 мая, в Заречном служащий воинской части по охране важных государственных объектов Приволжского округа войск национальной гвардии РФ предотвратил кражу с охраняемого объекта.

Во время обхода периметра контролируемой зоны прапорщик увидел, как двое мужчин скручивают колючую проволоку.

«Военнослужащий оперативно задержал нарушителей и доложил о случившемся начальнику караула», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства двух местных жителей передали сотрудникам полиции.