17.05.2018 | 17:55

Спасатели провели сбор ртути в подъезде жилого дома на улице Заводской в Пензе. Ее обнаружил местный житель утром в среду, 16 мая.

В 7:40 он позвонил в Пензенский пожарно-спасательный центр. Мужчина уточнил, что капли ртути находятся на лестнице с 1-го по 3-й этаж.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели провели сбор ртути механическим способом. Работы проводились в средствах индивидуальной защиты», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Ртуть передали руководителю управляющей компании, обслуживающей дом. Она обязалась утилизировать опасное вещество и провести химическую обработку подъезда.

Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.