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Происшествия | В Пензе в подъезде жилого дома на ул. Заводской обнаружили ртуть

17.05.2018|17:55
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Спасатели провели сбор ртути в подъезде жилого дома на улице Заводской в Пензе. Ее обнаружил местный житель утром в среду, 16 мая.

В 7:40 он позвонил в Пензенский пожарно-спасательный центр. Мужчина уточнил, что капли ртути находятся на лестнице с 1-го по 3-й этаж.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели провели сбор ртути механическим способом. Работы проводились в средствах индивидуальной защиты», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Ртуть передали руководителю управляющей компании, обслуживающей дом. Она обязалась утилизировать опасное вещество и провести химическую обработку подъезда.

Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.

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Гость|17.05.2018 18:22|

как так-то? О_о

Гость|17.05.2018 18:28|

penzainform.ru писал(a):

Ртуть передали руководителю управляющей компании, обслуживающей дом. Она обязалась утилизировать опасное вещество и провести химическую обработку подъезда.
Дурь. И где она её хранить будет до заключения договора об утилизации? В подвале?

Собранную ртуть изъять, подвал тут же обработать (это не сложно) Все работы за счёт УК, и оштрафовать её ещё за такое безобразие во вверенном помешении. И жильцы первых этажей пусть эксперизу воздуха в квартирах делают, по превышению пдк — в суд на управляйку.

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