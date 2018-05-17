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Происшествия | В Пензе пенсионерку госпитализировали после падения в маршрутке

17.05.2018|11:42
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В среду, 16 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пассажирка общественного транспорта.

Инцидент имел место у остановки «Фабрика игрушек». В микроавтобусе Ford, которым управлял 51-летний водитель, упала 63-летняя женщина.

В результате падения она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|17.05.2018 11:48|

а на фото разве ул Калинина ??? это же Кирова !

Гость|17.05.2018 12:29|

Гость писал(a):

а на фото разве ул Калинина ??? это же Кирова !
По-моему это где-то в Арбекове

Гость|17.05.2018 12:40|

Гость писал(a):

По-моему это где-то в Арбекове
Ну, если ТТС для Вас в Арбеково, тогда это, действительно, Арбеково. Это перекресток Кирова-Горького, знаток Пензы.

Имя: Гость
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