17.05.2018 | 11:42

В среду, 16 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пассажирка общественного транспорта.

Инцидент имел место у остановки «Фабрика игрушек». В микроавтобусе Ford, которым управлял 51-летний водитель, упала 63-летняя женщина.

В результате падения она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.