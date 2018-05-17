В среду, 16 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пассажирка общественного транспорта.
Инцидент имел место у остановки «Фабрика игрушек». В микроавтобусе Ford, которым управлял 51-летний водитель, упала 63-летняя женщина.
В результате падения она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
а на фото разве ул Калинина ??? это же Кирова !