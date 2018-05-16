16.05.2018 | 12:58

Во вторник, 15 мая, в селе Ухтинка случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 73-летняя женщина.

По предварительным данным, в 18:20 около дома № 17 на улице Строительной 25-летний водитель ВАЗ-2110 буксировал ВАЗ-21099, за рулем которого был 56-летний мужчина. Проезжавшая на велосипеде мимо них 73-летняя пенсионерка оказалась под колесами буксируемой машины.

В результате аварии пожилая велосипедистка с травмами была доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.