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Происшествия | В Пензе мужчина отказался угощать посетителя бара и получил по голове

16.05.2018|10:35
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Поздним вечером во вторник, 15 мая, сотрудники Росгвардии и полиции задержали 37-летнего пензенца, нарушавшего правопорядок.

Со слов потерпевшего, в одном из баров на улице Рахманинова незнакомый мужчина подошел к нему и потребовал угостить его алкоголем. Получив отказ, злоумышленник несколько раз ударил жертву по голове и похитил плеер.

Пострадавший посетитель подробно описал прибывшим на место правоохранителям внешность обидчика, и бойцы отправились на его поиски.

«При отработке прилегающей территории в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен схожий по приметам гражданин в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Пострадавший опознал задержанного. Бойцы передали его сотрудникам полиции.

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