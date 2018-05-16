16.05.2018 | 10:35

Поздним вечером во вторник, 15 мая, сотрудники Росгвардии и полиции задержали 37-летнего пензенца, нарушавшего правопорядок.

Со слов потерпевшего, в одном из баров на улице Рахманинова незнакомый мужчина подошел к нему и потребовал угостить его алкоголем. Получив отказ, злоумышленник несколько раз ударил жертву по голове и похитил плеер.

Пострадавший посетитель подробно описал прибывшим на место правоохранителям внешность обидчика, и бойцы отправились на его поиски.

«При отработке прилегающей территории в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен схожий по приметам гражданин в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Пострадавший опознал задержанного. Бойцы передали его сотрудникам полиции.