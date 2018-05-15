15.05.2018 | 12:59

За понедельник, 14 мая, на территории Пензенской области ликвидировали пожары на площади 16 га. Возгорания были зафиксированы в Ахунском и Кузнецком лесничествах.

Для ликвидации ЧП использовали автоцистерны, тракторы с плугами и малые патрульные комплексы лесопожарного центра и лесничеств.

По состоянию на вторник, 15 мая, в регионе потушили 32 лесных пожара на площади 111,6 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8-(8412)-628-450», - обратились к пензенцам в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.