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Происшествия | В Пензенской области от пожаров пострадало уже более 100 га леса

15.05.2018|12:59
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За понедельник, 14 мая, на территории Пензенской области ликвидировали пожары на площади 16 га. Возгорания были зафиксированы в Ахунском и Кузнецком лесничествах.

Для ликвидации ЧП использовали автоцистерны, тракторы с плугами и малые патрульные комплексы лесопожарного центра и лесничеств.

По состоянию на вторник, 15 мая, в регионе потушили 32 лесных пожара на площади 111,6 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8-(8412)-628-450», - обратились к пензенцам в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

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Гость|15.05.2018 14:10|

penzainform.ru писал(a):

В случае обнаружения лесного пожара

Где дозорные которые должны бдить дённо и нощно? Вы всё на халяву рассчитываете.

Имя: Гость
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