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Происшествия | В Городищенском районе лось погиб в ДТП

15.05.2018|13:29
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В понедельник, 14 мая, в Городищенском районе, вблизи села Архангельского, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб лось.

Дикое копытное животное пересекало магистраль, когда его сбил водитель легкового автомобиля. В результате гибели самца охотничьему фонду был причинен ущерб на сумму 80 тысяч рублей.

«При движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили жителям области в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

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Гость|15.05.2018 13:56|

Там нет знаков Осторожно,дикие животные!! Поэтому вина на Лесхозе. Счёт выставит автомобилист.

Гость|15.05.2018 14:03|

кто пустил лося за руль?

Гость|15.05.2018 14:04|

Гость писал(a):

кто пустил лося за руль?
лосиха

Гость|15.05.2018 14:43|

Гость писал(a):

кто пустил лося за руль?
Я то же хотел это спросить!!!

Гость|15.05.2018 16:12|

Четыре года назад ехал со Светлополянского лесничества в город. С двух сторон крутые откосы и выскакивает, как чёрт из табакерки,здоровенный лосяра. Время день и трасса загружена. Как усреблись без аврий просто чудо.

Гость|15.05.2018 16:16|

Надо же, только день лося отметили! Ужас-то какой!

Гость|15.05.2018 16:25|

В Заречном брошеные бабы уродовали машины бывшим и сваливали на лосей.

Гость|15.05.2018 16:48|

Гость писал(a):

В Заречном брошеные бабы уродовали машины бывшим и сваливали на лосей.
Хороший анекдот!!!

Гость|15.05.2018 17:11|

Лось - он и есть лось. Поэтому и ДТП на наших дорогах. уступать надо лосям!

Гость|15.05.2018 17:18|

почему минлесхоз не раздал лосям зеленые жилетки?

Имя: Гость
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