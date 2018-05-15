15.05.2018 | 13:29

В понедельник, 14 мая, в Городищенском районе, вблизи села Архангельского, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб лось.

Дикое копытное животное пересекало магистраль, когда его сбил водитель легкового автомобиля. В результате гибели самца охотничьему фонду был причинен ущерб на сумму 80 тысяч рублей.

«При движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили жителям области в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.