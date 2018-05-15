15.05.2018 | 16:57

В понедельник, 14 мая, в Пензе спасатели помогли 7-летнему мальчику, чья нога застряла между колесом и рамой велосипеда.

Инцидент произошел вечером во время время катания. В 19:50 родители мальчика поняли, что не справятся с проблемой самостоятельно, и обратились за помощью в поисково-спасательную службу.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали раму велосипеда и освободили ногу мальчика», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

Ребенка передали медицинским работникам для оказания необходимой помощи.