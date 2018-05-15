15.05.2018 | 12:21

В понедельник, 14 мая, на трассе в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 20:30 на 756-м километре дороги М5 «Урал» 48-летний водитель грузового автомобиля Scania сбил мужчину примерно 50 лет.

В результате аварии пешехода с травмами госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.