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Происшествия | На трассе в Кузнецком районе водитель грузовика сбил пешехода

15.05.2018|12:21
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В понедельник, 14 мая, на трассе в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 20:30 на 756-м километре дороги М5 «Урал» 48-летний водитель грузового автомобиля Scania сбил мужчину примерно 50 лет.

В результате аварии пешехода с травмами госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|15.05.2018 13:34|

Пенза информ а чо не пишете, что нового начальника УВД сегодня представил зам министра МВД РФ

Имя: Гость
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