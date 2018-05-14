14.05.2018 | 14:56

В субботу, 12 мая, на трассе в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, в 10:36 на 245-м километре автодороги Тамбов – Пенза столкнулись грузовик Mercedes-Benz Actros, за рулем которого был 48-летний мужчина, ВАЗ-2114, которым управлял 19-летний молодой человек, и ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего водителя.

В результате аварии 19-летний парень с травмами был доставлен в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.