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Происшествия | В Пензенском районе в ДТП с тремя машинами пострадал 19-летний водитель

14.05.2018|14:56
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В субботу, 12 мая, на трассе в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, в 10:36 на 245-м километре автодороги Тамбов – Пенза столкнулись грузовик Mercedes-Benz Actros, за рулем которого был 48-летний мужчина, ВАЗ-2114, которым управлял 19-летний молодой человек, и ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего водителя.

В результате аварии 19-летний парень с травмами был доставлен в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|14.05.2018 15:06|

а с водятелом ВАЗ -2112 все в порядке ?

Гость|14.05.2018 15:26|

Тазоводы выпиливаются.

Имя: Гость
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