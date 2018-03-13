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Происшествия | На повороте к поселку Монтажному столкнулись сразу четыре машины

13.03.2018|13:01
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В понедельник, 12 марта, в Пензе, на 646-м километре трассы М5 «Урал», произошло ДТП с участием сразу четырех машин.

В 13:20 на повороте к поселку Монтажному столкнулись автомобиль «Лада-Приора», которым управлял 56-летний мужчина, фура Scania с 39-летним водителем, мусоровоз КО-440, за рулем которого находился 50-летний мужчина, и ГАЗ под управлением водителя, чей возраст уточняется.

«В результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Источник — Фото Юнеса Пончеева, vk.com/penza_live
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Гость|13.03.2018 13:10|

penzainform.ru писал(a):

и ГАЗ под управлением водителя, чей возраст уточняется.
А так хочется узнать.

Гость|13.03.2018 14:11|

Гость писал(a):

А так хочется узнать.
да. сколько лет пацанчику ?

Гость|13.03.2018 15:28|

Это самое важное в этом сюжете. Сначала выясним его возраст, а потом займёмся выявлением виновника.

Гость|13.03.2018 16:48|

Там наверно женщина была за рулем.

Её спросили: "сколько вам лет"

Она в ответ "Хам, у женщин не спрашивают"

Они снова: Ну мы же пензаинформ, нам без возраста никак.

Она: "Не скааажу" (голосом Нади из "Любовь и Голуби")

А может это пацанчик все таки был. Ненатуральный? Врнемя щас такое, всяко может быть...

Гость|13.03.2018 18:42|

penzainform.ru писал(a):

Лада-Приора
Дальше можно не читать

Имя: Гость
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