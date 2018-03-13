13.03.2018 | 13:01

В понедельник, 12 марта, в Пензе, на 646-м километре трассы М5 «Урал», произошло ДТП с участием сразу четырех машин.

В 13:20 на повороте к поселку Монтажному столкнулись автомобиль «Лада-Приора», которым управлял 56-летний мужчина, фура Scania с 39-летним водителем, мусоровоз КО-440, за рулем которого находился 50-летний мужчина, и ГАЗ под управлением водителя, чей возраст уточняется.

«В результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.