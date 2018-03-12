12.03.2018 | 18:48

Желание общаться с сотрудниками ГИБДД, как и регистрационные знаки на автомобиле, у водителя отсутствовали, поэтому ВАЗ-21093 при приближении патрульной машины постарался скрыться.

«Нами была предпринята попытка остановить данное транспортное средство с помощью проблесковых маячков и средств голосового управления. Данные требования об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение», - рассказал инспектор ОБДПС УМВД России по Пензе Максим Василенко.

При этом шофер неоднократно нарушал правила и создавал аварийные ситуации.

«Двигаясь по проспекту Победы, нарушитель совершил столкновение с автомобилем Kia, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

«Я ударил ее и поехал на заправку, с заправки поехал в другом направлении, назад, откуда ехал. Меня там уже задержали», - рассказал задержанный.

«Мною было принято решение о применении огнестрельного оружия. Водитель также продолжал двигаться по направлению к центру города», - продолжил Максим Василенко.

«Вблизи дома № 122Б по проспекту Победы автомобиль нарушителя был остановлен. За рулем машины находился мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения», - добавил Валентин Новоженцев.

В отношении водителя были составлены девять материалов об административных правонарушениях, в том числе оставлении места ДТП, управлении автомобилем без регистрационных знаков в нетрезвом виде, а также невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке.