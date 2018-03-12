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Происшествия | Инспектор ГИБДД применил оружие, чтобы остановить пьяного водителя

12.03.2018|18:48
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Желание общаться с сотрудниками ГИБДД, как и регистрационные знаки на автомобиле, у водителя отсутствовали, поэтому ВАЗ-21093 при приближении патрульной машины постарался скрыться.

«Нами была предпринята попытка остановить данное транспортное средство с помощью проблесковых маячков и средств голосового управления. Данные требования об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение», - рассказал инспектор ОБДПС УМВД России по Пензе Максим Василенко.

При этом шофер неоднократно нарушал правила и создавал аварийные ситуации.

«Двигаясь по проспекту Победы, нарушитель совершил столкновение с автомобилем Kia, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

«Я ударил ее и поехал на заправку, с заправки поехал в другом направлении, назад, откуда ехал. Меня там уже задержали», - рассказал задержанный.

«Мною было принято решение о применении огнестрельного оружия. Водитель также продолжал двигаться по направлению к центру города», - продолжил Максим Василенко.

«Вблизи дома № 122Б по проспекту Победы автомобиль нарушителя был остановлен. За рулем машины находился мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения», - добавил Валентин Новоженцев.

В отношении водителя были составлены девять материалов об административных правонарушениях, в том числе оставлении места ДТП, управлении автомобилем без регистрационных знаков в нетрезвом виде, а также невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке.

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Гость|12.03.2018 19:13|

Правильно отрезать яйца сварить их и пусть жрет негодяй.

Гость|12.03.2018 19:25|

Гость писал(a):

Правильно отрезать яйца сварить их и пусть жрет негодяй.
Это полумеры , надо заставить сожрать их сырыми .

Гость|12.03.2018 19:45|

не надо отрезать коки-яки, слишком мягко, нужно ВЫДЕРГИВАТЬ живьем с корнями. может другие немного подумают.

Гость|12.03.2018 19:47|

Надо было поставить пистолет к голове пусть бы себе сам бы яйца топором отрубил бы а потом их сожрал была бы наука.

Гость|12.03.2018 20:02|

Нужно было вторым выстрелом отстрелить башку и всё.

Гость|12.03.2018 20:23|

Пемза в шоке!

Гость|12.03.2018 20:24|

Мусарской беспредел

Гость|12.03.2018 20:26|

Гость писал(a):

Нужно было вторым выстрелом отстрелить башку и всё.
Пожалуй ты прав.

Гость писал(a):

Мусарской беспредел
Беспредел в Америках, а с тобой тут нянчатся.

Гость|12.03.2018 20:34|

Откуда про америку знаешь был там предатель.

Гость|12.03.2018 20:45|

На глоза этому водителю надо положить каловые массы.

Имя: Гость
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