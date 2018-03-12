12.03.2018 | 17:38

Недалеко от федеральной трассы М5, устав от городской суеты и изнурительной работы, среди камышей спрятался многотонный экскаватор. Машина «отдыхает», лежа на левом боку, уже неделю. Местные рассказали, как техника оказалась здесь.

«Чудом. Поехали речку копать, не докопали: там болото. Хотели речку до Победы проложить - не получилось», - пояснила работница местной конюшни Мария.

По словам людей, во время работ небольшое потепление привело к тому, что многотонник стало буквально засасывать. В итоге обе гусеницы и часть корпуса ушли под землю и примерзли. Машину пытались вызволить из плена, но безуспешно.

Болотистое место стало гиблым не только для техники, но и для представителя местной фауны - филина, он замерз.