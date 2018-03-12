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Происшествия | Экскаватор засосало под землю во время работ в болотистой местности

12.03.2018|17:38
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Недалеко от федеральной трассы М5, устав от городской суеты и изнурительной работы, среди камышей спрятался многотонный экскаватор. Машина «отдыхает», лежа на левом боку, уже неделю. Местные рассказали, как техника оказалась здесь.

«Чудом. Поехали речку копать, не докопали: там болото. Хотели речку до Победы проложить - не получилось», - пояснила работница местной конюшни Мария.

По словам людей, во время работ небольшое потепление привело к тому, что многотонник стало буквально засасывать. В итоге обе гусеницы и часть корпуса ушли под землю и примерзли. Машину пытались вызволить из плена, но безуспешно.

Болотистое место стало гиблым не только для техники, но и для представителя местной фауны - филина, он замерз.

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Гость|12.03.2018 18:54|

ему поможет второй экскаватор

Гость|12.03.2018 19:01|

Пока морозы, лёд не даст его поднять, а как оттает, вообще целиком утонет и если тока вертолетом со дна поднимать.

Гость|12.03.2018 19:18|

Надо постепенно в чермет сдавать.

Гость|12.03.2018 20:16|

На светлой местные трактор за одну ночь разобрали.

Гость|12.03.2018 21:20|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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