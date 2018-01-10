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Происшествия | В Пензе полицейские нашли мертвым 58-летнего мужчину

10.01.2018|11:30
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В Пензе проводится проверка по факту смерти 58-летнего мужчины. Его тело 9 января в расселенном доме на Комсомольской улице обнаружили полицейские, проводившие плановый обход территории.

«В ходе последующего осмотра места происшествия на теле мужчины выявлены телесные повреждения, характерные для суицида. В квартире по месту жительства им оставлена предсмертная записка», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Гость|10.01.2018 11:46|

Губернатор выразил соболезнования семье и близким?

Гость|10.01.2018 11:51|

Щас..Выразют.

Гость|10.01.2018 11:57|

И похороны с городского бюджета.

Гость|10.01.2018 12:12|

Вынос из центра культуры и досуга?

Гость|10.01.2018 12:21|

penzainform.ru писал(a):

выявлены телесные повреждения, характерные для суицида.
Его повесили или он на нож упал пать-семь раз?

Гость|10.01.2018 17:11|

Его ждёт аллея славы.

Гость|10.01.2018 18:12|

Уровень идиотизма некоторых индивидуумов чётко определяется по комментариям. Над чем зубоскалите, дебилы?

Имя: Гость
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