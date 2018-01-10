10.01.2018 | 11:30

В Пензе проводится проверка по факту смерти 58-летнего мужчины. Его тело 9 января в расселенном доме на Комсомольской улице обнаружили полицейские, проводившие плановый обход территории.

«В ходе последующего осмотра места происшествия на теле мужчины выявлены телесные повреждения, характерные для суицида. В квартире по месту жительства им оставлена предсмертная записка», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.