08.01.2018 | 11:16

В воскресенье, 7 января, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 20:05 на третьем километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 60-летнего мужчины и Ford Mondeo, за рулем которого находилась 23-летняя женщина.

В результате аварии водитель отечественного авто от полученных телесных повреждений скончался на месте.

«Водитель автомобиля Ford Mondeo и пассажир, женщина 1969 года рождения, были осмотрены и отпущены домой», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.