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Происшествия | В Пензенском районе 60-летний водитель ВАЗ-2112 погиб в ДТП

08.01.2018|11:16
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В воскресенье, 7 января, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 20:05 на третьем километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 60-летнего мужчины и Ford Mondeo, за рулем которого находилась 23-летняя женщина.

В результате аварии водитель отечественного авто от полученных телесных повреждений скончался на месте.

«Водитель автомобиля Ford Mondeo и пассажир, женщина 1969 года рождения, были осмотрены и отпущены домой», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Источник — Видео Павла Самошкина, vk.com/penza_live; фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|08.01.2018 11:34|

А водитель женщина 23 лет от роду,трезвая была?

Гость|08.01.2018 11:43|

Так кто виновен предварительно?! Дед гнал или девчонка на Мандео?!

Гость|08.01.2018 11:46|

Водитель-женщина не виновата в аварии.никто не гнал,возможно отвлекся или занесло.видимость была ужасная.соболезнования родным погибшего!

Гость|08.01.2018 12:31|

ДТП само по себе, без причины, произойти не может, если кто-то не нарушил ПДД

Гость|08.01.2018 12:43|

Очень жаль,а погибший откуда?

Гость|08.01.2018 13:27|

Ну не понимаю я молодых куриц за рулём.Ну лезте уж вы за баранку.Итак на дорогах не помимо что.ужас.

Гость|08.01.2018 13:29|

И постоянно на одном и том же месте аварии

Гость|08.01.2018 13:41|

Эти блондинки понакупят тачек и едут в одно руке сигара,в другой телефон и где то там руль.

Гость|08.01.2018 14:00|

ваз против мондео-победил ино как всегда,таз нельзя эксплуатировать!

Гость|08.01.2018 14:01|

Откуда погибший

Гость|08.01.2018 14:03|

А девушка где живет не с шемышейки

Гость|08.01.2018 14:04|

Гость писал(a):

ваз против мондео-победил ино как всегда,таз нельзя эксплуатировать!
Так тебя и не вылечили, до сих пор нормально говорить не научили.

Гость|08.01.2018 14:33|

Какие все умные!! Девушка которая пострадала во первых не пьет еще и педагог, всегда была аккуратна за рулем! Во вторых мужчина тоже был трезвый, у него отказали дворники, погода была ужасная, дороги сейчас скользкие и его занесло( что послужило причиной аварии)! Девушка ехала вместе с семьей! Огромное соболезнование как семье погибшего, так и семье девушки скорейшего выздоровление! В такую погоду важна аккуратность и внимание! Не надо разводить тут сплетни если конкретно ничего не знаете, лучше промолчите, будите умнее выглядить!

Гость|08.01.2018 15:11|

Частный автотранспорт необходимо запретить. ч.4 ст.264 УК РФ нужно отменить. Убивая людей в дтп водитель совершает УМЫШЛЕННОЕ убийство, так как права он получал добровольно.

Гость|08.01.2018 16:22|

Баба за рулём - горе в семье.

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