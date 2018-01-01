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Происшествия | В новогоднюю ночь в Пензенской области сгорели дом и баня

01.01.2018|17:23
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В Пензе за сутки на телефон скорой медицинской помощи поступило 1 260 звонков - именно столько вызовов отработали врачи и фельдшеры. Пензенцы набирали 03 по самым разным поводам.

«Основные вызовы были гипертоническая болезнь, гипертонический криз и пищевые отравления. Много было обращений по поводу алкогольного опьянения», - сообщил старший врач смены областной станции скорой помощи Владимир Щербинин.

В саму новогоднюю ночь в местах проведения массовых гуляний дежурили бригады, но к ним за помощью никто из отдыхавших пензенцев не обращался. Трижды выезжали медики и на пожары.

В Золотаревке сгорел частный дом и надворные постройки, в Никольском районе огонь уничтожил баню. У пожарных, которые не допустили дальнейшего распространения пламени, ночь выдалась жаркой. Работали сотрудники служб спасения и на местах аварий.

«Количество дорожно-транспортных происшествий, которые мы обслуживали, всего пять, пострадавших было шестеро. Из них тяжелых и погибших не было», - добавил Владимир Щербинин.

Праздничные дни для сотрудников разных ведомств всегда напряженный период.

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Гость|01.01.2018 19:54|

НОЧЬ БЕЗ ТРУПОВ И ТО ХОРОШО.

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