01.01.2018 | 17:23

В Пензе за сутки на телефон скорой медицинской помощи поступило 1 260 звонков - именно столько вызовов отработали врачи и фельдшеры. Пензенцы набирали 03 по самым разным поводам.

«Основные вызовы были гипертоническая болезнь, гипертонический криз и пищевые отравления. Много было обращений по поводу алкогольного опьянения», - сообщил старший врач смены областной станции скорой помощи Владимир Щербинин.

В саму новогоднюю ночь в местах проведения массовых гуляний дежурили бригады, но к ним за помощью никто из отдыхавших пензенцев не обращался. Трижды выезжали медики и на пожары.

В Золотаревке сгорел частный дом и надворные постройки, в Никольском районе огонь уничтожил баню. У пожарных, которые не допустили дальнейшего распространения пламени, ночь выдалась жаркой. Работали сотрудники служб спасения и на местах аварий.

«Количество дорожно-транспортных происшествий, которые мы обслуживали, всего пять, пострадавших было шестеро. Из них тяжелых и погибших не было», - добавил Владимир Щербинин.

Праздничные дни для сотрудников разных ведомств всегда напряженный период.