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Происшествия | В Башмаковском районе в пожаре пострадала 53-летняя женщина

29.12.2017|09:53
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В пятницу, 29 декабря, в 0:28 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в селе Митрофаново Башмаковского района горит жилой деревянный дом на улице Вихарева.

На место происшествия выехали пять огнеборцев на двух спецавтомобилях.

«Пожар полностью уничтожил кровлю, здание площадью около 100 квадратных метров выгорело внутри. В огне пострадала 53-летняя женщина, которая была госпитализирована в Башмаковскую центральную районную больницу», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|29.12.2017 11:42|

Когда научатся грамотно писать, на улице ВИХАРЕВА, нет на улице Вяхирева, бывший руководитель Газпрома - Национального достояния.

Имя: Гость
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