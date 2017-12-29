Сотрудники вневедомственной охраны старший сержант Александр Веденяпин, сержант Алексей Борисов и младший сержант Максим Хинев, патрулировавшие участок в районе Барковки, получили сообщение о том, что на реке человек провалился под лед.
Росгвардейцы, немедленно подъехавшие к указанному месту, увидели, что в 15 метрах от берега тонет мужчина. Они устремились на выручку. Тут же рядом остановилась машина, водитель и пассажиры которой также пришли на помощь - у них нашлась раскладная металлическая лестница.
С помощью лестницы и веревки сотрудники Росгвардии вытащили обессилевшего мужчину из воды и усадили в патрульный автомобиль.
«До прибытия медицинских работников стражи порядка оказали гражданину первую медицинскую помощь. Врачи бригады скорой помощи, осмотрев 30-летнего жителя Пензенской области, определили, что он не нуждается в госпитализации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Да, действительно, реформа по созданию нацгвардии дает свои положительные результаты. Раньше полиция мокрых и грязных бомжей к себе в машину не сажала (запачкают же все падлы..), а вот если прилично одетого, да и с подозрением что есть деньги - милости просим гражданин, пройдемте....