29.12.2017 | 09:17

Сотрудники вневедомственной охраны старший сержант Александр Веденяпин, сержант Алексей Борисов и младший сержант Максим Хинев, патрулировавшие участок в районе Барковки, получили сообщение о том, что на реке человек провалился под лед.

Росгвардейцы, немедленно подъехавшие к указанному месту, увидели, что в 15 метрах от берега тонет мужчина. Они устремились на выручку. Тут же рядом остановилась машина, водитель и пассажиры которой также пришли на помощь - у них нашлась раскладная металлическая лестница.

С помощью лестницы и веревки сотрудники Росгвардии вытащили обессилевшего мужчину из воды и усадили в патрульный автомобиль.

«До прибытия медицинских работников стражи порядка оказали гражданину первую медицинскую помощь. Врачи бригады скорой помощи, осмотрев 30-летнего жителя Пензенской области, определили, что он не нуждается в госпитализации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.