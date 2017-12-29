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Происшествия | Сотрудники Росгвардии спасли провалившегося под лед пензенца

29.12.2017|09:17
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Сотрудники вневедомственной охраны старший сержант Александр Веденяпин, сержант Алексей Борисов и младший сержант Максим Хинев, патрулировавшие участок в районе Барковки, получили сообщение о том, что на реке человек провалился под лед.

Росгвардейцы, немедленно подъехавшие к указанному месту, увидели, что в 15 метрах от берега тонет мужчина. Они устремились на выручку. Тут же рядом остановилась машина, водитель и пассажиры которой также пришли на помощь - у них нашлась раскладная металлическая лестница.

С помощью лестницы и веревки сотрудники Росгвардии вытащили обессилевшего мужчину из воды и усадили в патрульный автомобиль.

«До прибытия медицинских работников стражи порядка оказали гражданину первую медицинскую помощь. Врачи бригады скорой помощи, осмотрев 30-летнего жителя Пензенской области, определили, что он не нуждается в госпитализации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.

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Гость|29.12.2017 09:32|

penzainform.ru писал(a):

сотрудники Росгвардии вытащили обессилевшего мужчину из воды и усадили в патрульный автомобиль.
Да, действительно, реформа по созданию нацгвардии дает свои положительные результаты. Раньше полиция мокрых и грязных бомжей к себе в машину не сажала (запачкают же все падлы..), а вот если прилично одетого, да и с подозрением что есть деньги - милости просим гражданин, пройдемте....

Гость|29.12.2017 09:38|

Гость писал(a):

сотрудники Росгвардии вытащили обессилевшего мужчину из воды и усадили в патрульный автомобиль.
Может они его туда и кинули а как то здесь сомнительно

Гость|29.12.2017 09:45|

Гость писал(a):

сотрудники Росгвардии вытащили обессилевшего мужчину из воды и усадили в патрульный автомобиль.

Может они его туда и кинули а как то здесь сомнительно

... тебя надо туда головой окунуть, мужика спасли - и это не тема для сарказма

Гость|29.12.2017 09:58|

Гость писал(a):

Может они его туда и кинули а как то здесь сомнительно
мда.эту страну уже ничего не спасет...

Гость|29.12.2017 09:59|

Гость писал(a):

тебя надо туда головой окунуть, мужика спасли - и это не тема для сарказма
Себя окуни верующий ментам

Гость|29.12.2017 10:04|

Молодцы сотрудники Росгвардии! И остановившиеся неравнодушные люди тоже молодцы!

Гость|29.12.2017 10:09|

Росгвардия и вневедомственная охрана это теперь одно и тоже? что это вообще за служба , где находится и чем занимается?

Гость|29.12.2017 10:10|

Такие взрослые а в сказки верите

Гость|29.12.2017 10:38|

penzainform.ru писал(a):

Тут же рядом остановилась машина, водитель и пассажиры которой также пришли на помощь - у них нашлась раскладная металлическая лестница.

Мужик наверное все время возит с собой лестницу и веревку. Не ходите по льду, провалитесь. Надо транспоранты расставить вдоль реки.

Гость|29.12.2017 10:40|

Че он там вообще пошел аки посуху

Гость|29.12.2017 10:42|

Гость писал(a):

Мужик наверное все время возит с собой лестницу и веревку. Н
Может это был грузовик с бригадой электриков иль газовики?

Подумал бестолковкою?

Гость|29.12.2017 10:44|

Гость писал(a):

Может это был грузовик с бригадой электриков иль газовики?

Да, ладно, это дачник ехал груши снимать.

Гость|29.12.2017 10:51|

Гость писал(a):

Может это был грузовик с бригадой электриков иль газовики?

Подумал бестолковкою?

Мужик просто тупо провода срезал а подельник ментов отвлекал в реке

Гость|29.12.2017 10:53|

Гость писал(a):

Может это был грузовик с бригадой электриков иль газовики?

Подумал бестолковкою?

А может это дворник злой? А может и не злой

Гость|29.12.2017 11:05|

Росгвардейцы, немедленно подъехавшие к указанному месту,

Тут же рядом остановилась машина, водитель и пассажиры которой также пришли на помощь - у них нашлась раскладная металлическая лестница.

Тут же мимо проезжала скорая помощь

Рядом приземлилась летающая тарелка и инопланетяне спросили, не желает ли вся эта сумасшедшая толпа слетать по-быстрому и полюбоваться на кольца Сатурна

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Имя: Гость
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