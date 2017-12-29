29.12.2017 | 18:05

Предновогодняя пробежка по покрытой льдом реке в районе Барковки могла закончиться для мужчины трагедией.

«Через Суру побежал, 15 метров пробежал и провалился. Потом вылез, хотел в обратную сторону ползти, но там лед проваливался, я пополз вперед. Когда увидел полицейские мигалки, уже пополз целенаправленно», - рассказал пострадавший.

Случайные свидетели сообщили о провалившемся в воду человеке, и сотрудники вневедомственной охраны областного управления Росгвардии незамедлительно прибыли по ориентировке на место происшествия.

«Следом остановились гражданские лица на машинах, которые оказывали нам помощь. У одного гражданина была длинная лестница, где-то шесть метров. Втроем прошли по этой лестнице, бросили гражданину, который находился на льду, палку с веревкой и потом потихонечку за веревку его вытащили», - сообщил сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области Александр Веденяпин.

Затем люди в форме усадили пострадавшего в свою машину, напоили чаем из термоса и передали в руки подъехавших медиков. Врачи бригады скорой помощи, осмотрев 30-летнего жителя Пензенской области, определили, что он не нуждается в госпитализации.