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Происшествия | 30-летний пензенец едва не погиб, провалившись под лед

29.12.2017|18:05
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Предновогодняя пробежка по покрытой льдом реке в районе Барковки могла закончиться для мужчины трагедией.

«Через Суру побежал, 15 метров пробежал и провалился. Потом вылез, хотел в обратную сторону ползти, но там лед проваливался, я пополз вперед. Когда увидел полицейские мигалки, уже пополз целенаправленно», - рассказал пострадавший.

Случайные свидетели сообщили о провалившемся в воду человеке, и сотрудники вневедомственной охраны областного управления Росгвардии незамедлительно прибыли по ориентировке на место происшествия.

«Следом остановились гражданские лица на машинах, которые оказывали нам помощь. У одного гражданина была длинная лестница, где-то шесть метров. Втроем прошли по этой лестнице, бросили гражданину, который находился на льду, палку с веревкой и потом потихонечку за веревку его вытащили», - сообщил сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области Александр Веденяпин.

Затем люди в форме усадили пострадавшего в свою машину, напоили чаем из термоса и передали в руки подъехавших медиков. Врачи бригады скорой помощи, осмотрев 30-летнего жителя Пензенской области, определили, что он не нуждается в госпитализации.

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Гость|29.12.2017 19:03|

Парень в церкви свечку поставь за своё спасение и за полицейских тоже.

Гость|29.12.2017 19:19|

Дурачок, что ли? Или перебрал капитально? На улице +3, река растаяла, а он через речку бегать!

Гость|29.12.2017 19:50|

Это??? В каком городе......???????????????????????

Гость|29.12.2017 19:52|

чудо-дебил, не иначе

Гость|29.12.2017 19:53|

чуть не погибший в ледянной воде медики определили что ему не требуется их помощь

Гость|29.12.2017 20:04|

Гость писал(a):

медики определили что ему не требуется их помощь
за красную пятеру они бы капельницу поставили, так что смысла особо нет. за чирибас укололи бы и ночь проспаться

Гость|29.12.2017 20:53|

В 30 лет организм крепкий,ему стакан водки и спать.Какие уколы? Если только от дури.

Гость|29.12.2017 20:58|

Дебил безмозглый. Не жаль таких.

Гость|29.12.2017 21:22|

Гость писал(a):

. Не жаль таких.
Думаешь, твоя жалость кому-то вообще нужна? Кого-то волнует твое мнение вообще?

Гость|29.12.2017 21:45|

Гость писал(a):

Кого-то волнует твое мнение вообще
меня волнует. интересуют как всегда скрытые обстоятельства. думаю был синий, либо на спор, либо ещё как побежал. ведь Иисус ходил *аки посухи*.

Гость|29.12.2017 21:48|

Гость писал(a):

меня волнует. интересуют как всегда скрытые обстоятельства
И что тебе это даёт для жизни? Или просто схоластика, пустое умствование и переливание из пустого в порожнее?

Гость|29.12.2017 21:56|

Гость писал(a):

аналитика и мера противодействия
О божечки, взрыднул. А просто жить - не пробовал?

Гость|30.12.2017 00:53|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

Гость|30.12.2017 01:11|

Гость писал(a):

церкви свечку поставь за своё спасение и за полицейских
Свечку ставить в общем и не обязательно, а вот полицейских отблагодарить бы желательно, стихами или прозой))) можно коньячка хорошего можно купить.. хотя конечно это ихний долг, но благодарность должна быть.. а насчет церкви и свечки: ну хотел Бог призвать к себе грешника и почти всё пучком получилось, чутка еще а нет. на те, полицейские вмешались) хотя на все воля Божья)

Гость|30.12.2017 01:39|

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