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Происшествия | Из детского сада на улице Гоголя эвакуировали всех воспитанников

28.12.2017|16:49
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В четверг, 28 декабря, из третьего филиала детского сада № 52, расположенного в Пензе на улице Гоголя, 83, эвакуировали всех ребят.

В редакцию ИА «ПензаИнформ» стали поступать сообщения от родителей воспитанников дошкольного учреждения, обеспокоенных случившимся.

«Сад экстренно закрывают, света нет, воды нет. Рядом с садиком стоит пожарная машина», - написала одна из мам.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области подтвердили, что сотрудники ведомства действительно выехали на место и обследовали объект.

Как удалось выяснить информационному агентству, в подвале здания прорвало трубу и вода начала попадать на электрический щиток. Чтобы не допустить замыкания и возгорания, электричество и воду отключили.

При возникновении угрозы работники образовательного заведения вышли с малышами на веранды, а когда прибыли представители экстренных служб, тех из ребят, кого еще не забрали родители, отвели в здание ближайшего МУПа. В общей сложности было эвакуировано 55 детей.

Родители высказывают опасение, что, скорее всего, на решение проблемы уйдет не один день.

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Гость|28.12.2017 17:19|

penzainform.ru писал(a):

Родители высказывают опасение, что, скорее всего, на решение проблемы уйдет не один день.
А тут еще и праздники на носу:-) Кого к ответу? Воронков для одаренных детей школы хочет открывать? А можно сначала для всех детишек нормальные дошкольные учреждения организовать, чтобы трубы не прорывало, кроватки за свой счет не покупали, на посуду для детей не скидывались.

Гость|28.12.2017 17:27|

Я уж подумал с Гоголя 25 ух пронесло.

Гость|28.12.2017 17:28|

а когда незаконный домик на улице Гоголя снесут уже?

Гость|28.12.2017 17:42|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Родители высказывают опасение, что, скорее всего, на решение проблемы уйдет не один день.
А тут еще и праздники на носу:-) Кого к ответу? Воронков для одаренных детей школы хочет открывать? А можно сначала для всех детишек нормальные дошкольные учреждения организовать, чтобы трубы не прорывало, кроватки за свой счет не покупали, на посуду для детей не скидывались.
Нельзя. Надо пилить бюджетные родительские средства.

Имя: Гость
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