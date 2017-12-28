28.12.2017 | 16:49

В четверг, 28 декабря, из третьего филиала детского сада № 52, расположенного в Пензе на улице Гоголя, 83, эвакуировали всех ребят.

В редакцию ИА «ПензаИнформ» стали поступать сообщения от родителей воспитанников дошкольного учреждения, обеспокоенных случившимся.

«Сад экстренно закрывают, света нет, воды нет. Рядом с садиком стоит пожарная машина», - написала одна из мам.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области подтвердили, что сотрудники ведомства действительно выехали на место и обследовали объект.

Как удалось выяснить информационному агентству, в подвале здания прорвало трубу и вода начала попадать на электрический щиток. Чтобы не допустить замыкания и возгорания, электричество и воду отключили.

При возникновении угрозы работники образовательного заведения вышли с малышами на веранды, а когда прибыли представители экстренных служб, тех из ребят, кого еще не забрали родители, отвели в здание ближайшего МУПа. В общей сложности было эвакуировано 55 детей.

Родители высказывают опасение, что, скорее всего, на решение проблемы уйдет не один день.