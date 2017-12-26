В понедельник, 25 декабря, на пятом километре автодороги Сердобск – Новая Студеновка случилось дорожно-транспортное происшествие.
В 15:55 столкнулись две «десятки».
В результате аварии один из водителей, 47-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте.
45-летний шофер второго автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
Забыли указать год выпуска автомобилей. Это самое важное. Про дтп можно было и не писать.