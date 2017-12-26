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Происшествия | В ДТП в Сердобском районе погиб 47-летний водитель «десятки»

26.12.2017|11:04
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В понедельник, 25 декабря, на пятом километре автодороги Сердобск – Новая Студеновка случилось дорожно-транспортное происшествие.

В 15:55 столкнулись две «десятки».

В результате аварии один из водителей, 47-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте.

45-летний шофер второго автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|26.12.2017 11:27|

Забыли указать год выпуска автомобилей. Это самое важное. Про дтп можно было и не писать.

Гость|26.12.2017 13:57|

причём здесь год,в голове у водятлов хлам,че другие машины бьются меньше

Гость|26.12.2017 14:04|

Забыли указать год выпуска автомобилей

- где ты автомобили увидел? В данной аварии автомобили не участвовали!

Гость|26.12.2017 14:24|

Да - погиб человек и не надо умничать Дороги то скользкие и хреновые. 5 иномарок сразу пострадали на М-5, так что не зависит марка авто.

Гость|26.12.2017 15:34|

Да на этой дороге более 20 км не разгонишся

Гость|26.12.2017 16:24|

Причем тут год выпуска и скорость ? Если погибший водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Летел и не видел куда

Гость|26.12.2017 16:29|

Гость писал(a):

Да на этой дороге более 20 км не разгонишся
там дорога ровная, только горок много, на 150 малость подбрасывает, но так даже интереснее, никогда не знаешь куда и как приземлишься

Гость|26.12.2017 17:20|

Соблюдать надо ПДД,а не умничать и устраивать парад марок машин.Правила едины для всех.

Гость|26.12.2017 17:27|

Гость писал(a):

Соблюдать надо ПДД,а не умничать и устраивать парад марок машин.Правила едины для всех.
Ну не скажи. Едет крутой пацан на иномарке и ПДД ему ни к чему. Его иностранная консервная банка спасёт его во всех передрягах. Вот если тазовоз нарушает ПДД, то вот тогда...

Имя: Гость
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