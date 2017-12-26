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Происшествия | Пензенским медикам не удалось спасти мужчину, пострадавшего в пожаре

26.12.2017|15:23
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В одной из квартир дома № 10 на улице Ново-Казанской случился пожар. Площадь возгорания невелика, всего два квадратных метра, однако оно стало причиной гибели 57-летнего мужчины.

Видимых признаков того, что в этом доме произошла беда, не заметно. Лишь сильный запах гари в подъезде напоминает жильцам многоэтажки о смерти соседа.

«У него было больное сердце и сахарный диабет. Наверное, он просто уснул», - предположила соседка пострадавшего Надежда Каревская.

Когда приехали пожарные и взломали дверь, мужчину обнаружили у порога. Он еще был жив и, вероятно, пытался выбраться из задымленного помещения. Пострадавшего пытались реанимировать, но медики оказались бессильны.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, очаг возгорания находился на кухне. В причинах его появления разбираются эксперты.

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Гость|26.12.2017 18:36|

ага, ага... диабет... у моего дяди тоже вот диабет был...

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