26.12.2017 | 15:23

В одной из квартир дома № 10 на улице Ново-Казанской случился пожар. Площадь возгорания невелика, всего два квадратных метра, однако оно стало причиной гибели 57-летнего мужчины.

Видимых признаков того, что в этом доме произошла беда, не заметно. Лишь сильный запах гари в подъезде напоминает жильцам многоэтажки о смерти соседа.

«У него было больное сердце и сахарный диабет. Наверное, он просто уснул», - предположила соседка пострадавшего Надежда Каревская.

Когда приехали пожарные и взломали дверь, мужчину обнаружили у порога. Он еще был жив и, вероятно, пытался выбраться из задымленного помещения. Пострадавшего пытались реанимировать, но медики оказались бессильны.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, очаг возгорания находился на кухне. В причинах его появления разбираются эксперты.