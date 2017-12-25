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Происшествия | Двухлетнюю девочку госпитализировали после ДТП в Каменском районе

25.12.2017|12:56
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В субботу, 23 декабря, в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний ребенок.

В 14:20 на 208-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись автомобили Suzuki SX4, за рулем которого сидел 62-летний водитель, и «Лада-Калина» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате аварии двухлетняя девочка, находившаяся в салоне отечественной машины, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|25.12.2017 13:49|

Необходимо оставить только транспорт для перевозок людей и грузом с жесткими профессиональными требованиями к водителям. Частный автотранспорт необходимо запретить.

Гость|25.12.2017 13:54|

Браво!

Гость|25.12.2017 14:27|

только на автопилоте!!! а лучше по рельсам

Гость|25.12.2017 15:01|

А ребёнок в автокресле был?

Имя: Гость
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