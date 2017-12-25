25.12.2017 | 12:56

В субботу, 23 декабря, в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний ребенок.

В 14:20 на 208-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись автомобили Suzuki SX4, за рулем которого сидел 62-летний водитель, и «Лада-Калина» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате аварии двухлетняя девочка, находившаяся в салоне отечественной машины, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.