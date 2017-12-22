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Происшествия | В Пензе выясняются обстоятельства гибели мужчины на улице Мира

22.12.2017|17:50
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Рядом с входной дверью многоэтажки на улице Мира в Пензе было обнаружено тело мужчины. По предварительной версии, он упал с общего открытого балкона.

При падении погибшему оторвало руку - возможно, из-за удара о перила, о чем свидетельствует их деформация. По словам местных жителей, трагедия произошла около 11 часов утра.

«В наше такое неосторожное время все может быть: и дети могут упасть, и пьяные бывают здесь. Все открыто. А по пожарной части говорят, что нельзя закрыть - это пожарная лестница, все должно быть открыто. Неужели нельзя какую-то решетку поставить или застеклить?» - высказалась жительница Пензы Людмила Ивановна.

В настоящее время следователи установили, что погибший являлся жителем Пензенского района, ему было пятьдесят лет.

Проводил ли мужчина в новостройке ремонтные работы и могут ли быть причастны к его смерти посторонние лица, пока не известно. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Гость|22.12.2017 21:27|

И че? Списали инфу которую я дал и добавили тупой комент, новость?

Гость|22.12.2017 21:58|

penzainform.ru писал(a):

наше такое неосторожное время все может быть
И кирпичи летают. Время блять неостоожное у них

Гость|23.12.2017 02:11|

не устали выяснять?

Гость|23.12.2017 08:36|

Фото интересное, на нем одна женская нога в сапоге. А где вторая? Тоже оторвало как погибшему руку?

Гость|23.12.2017 14:34|

Это не фото, а видео

Имя: Гость
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