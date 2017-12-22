22.12.2017 | 17:50

Рядом с входной дверью многоэтажки на улице Мира в Пензе было обнаружено тело мужчины. По предварительной версии, он упал с общего открытого балкона.

При падении погибшему оторвало руку - возможно, из-за удара о перила, о чем свидетельствует их деформация. По словам местных жителей, трагедия произошла около 11 часов утра.

«В наше такое неосторожное время все может быть: и дети могут упасть, и пьяные бывают здесь. Все открыто. А по пожарной части говорят, что нельзя закрыть - это пожарная лестница, все должно быть открыто. Неужели нельзя какую-то решетку поставить или застеклить?» - высказалась жительница Пензы Людмила Ивановна.

В настоящее время следователи установили, что погибший являлся жителем Пензенского района, ему было пятьдесят лет.

Проводил ли мужчина в новостройке ремонтные работы и могут ли быть причастны к его смерти посторонние лица, пока не известно. Все обстоятельства случившегося выясняются.