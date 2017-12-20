Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 дек 2017|14:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.50  |  $  58.72
 

Происшествия | Жителя Тамалы покусала забежавшая во двор бешеная лиса

20.12.2017|13:30
Печать

Впервые за последние полтора года в Тамалинском районе Пензенской области зарегистрировано два случая бешенства среди животных. Об этом сообщает районная газета «Организатор».

В Тамале лиса забежала во двор жителя микрорайона Совхоз и искусала хозяина. Мужчина убил агрессивную хищницу. Исследование, проведенное в Тамалинской районной станции по борьбе с болезнями животных, показало: у лисы было бешенство.

Еще один случай смертельного заболевания, на этот раз у собаки, был выявлен в поселке Степном.

Сотрудники ветлечебницы с профилактическими целями обходят дворы райцентра и других населенных пунктов, беседуют с жителями, а также прививают домашних животных.

«К сожалению, многие хозяева отказываются от этой процедуры, тем самым подвергая опасности не только окружающих лиц, но и самих себя. Сейчас надо соблюдать особые меры предосторожности при общении с четвероногими друзьями и немедленно сообщать обо всех подозрительных фактах странного поведения животных в ветлечебницу, а при укусах - в райбольницу», - приводит «Организатор» слова главного ветеринарного врача Тамалинского района Дмитрия Новикова.

Время от времени бешеные животные в Пензенской области появляются. Так, в августе 2013 года в селе Золотаревка Пензенского района рыжая хищница напала на рыбака, проходившего мимо магазина. Мужчина скрылся от зверя в магазине. Лиса тем временем сцепилась с собакой, а после забилась в кусты. Там-то местные жители и уничтожили агрессивное животное.

В сентябре 2016 года в селе Пригородном Сердобского района лиса пробралась в вольер к дворовой собаке и устроила драку.

В октябре 2016 года лиса, забежавшая в село Илим-Гора Неверкинского района, подралась с собакой и укусила за руку местного жителя. Экспертиза подтвердила у нее диагноз «бешенство».

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|20.12.2017 14:28|

Всех укушенных надо срочно изолировать, а лучше уничтожить, пока не начился зомбоапокалипсис. Я такое в кино видел.

Гость|20.12.2017 14:30|

В старые добрые советские времена, когда я был еще совсем ребенком, помню, как по частным дворам ходили ветеринары и бесплатно делали прививки от бешенства животным. А почему бы не возобновить эту забытую практику в жизнь сейчас.

Гость|20.12.2017 14:37|

В Тамалинском районе надо устроить какой нибудь рейд на лис!

Их там развелось тьма!

Скоро людей будут кушать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!