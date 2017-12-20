20.12.2017 | 13:30

Впервые за последние полтора года в Тамалинском районе Пензенской области зарегистрировано два случая бешенства среди животных. Об этом сообщает районная газета «Организатор».

В Тамале лиса забежала во двор жителя микрорайона Совхоз и искусала хозяина. Мужчина убил агрессивную хищницу. Исследование, проведенное в Тамалинской районной станции по борьбе с болезнями животных, показало: у лисы было бешенство.

Еще один случай смертельного заболевания, на этот раз у собаки, был выявлен в поселке Степном.

Сотрудники ветлечебницы с профилактическими целями обходят дворы райцентра и других населенных пунктов, беседуют с жителями, а также прививают домашних животных.

«К сожалению, многие хозяева отказываются от этой процедуры, тем самым подвергая опасности не только окружающих лиц, но и самих себя. Сейчас надо соблюдать особые меры предосторожности при общении с четвероногими друзьями и немедленно сообщать обо всех подозрительных фактах странного поведения животных в ветлечебницу, а при укусах - в райбольницу», - приводит «Организатор» слова главного ветеринарного врача Тамалинского района Дмитрия Новикова.

Время от времени бешеные животные в Пензенской области появляются. Так, в августе 2013 года в селе Золотаревка Пензенского района рыжая хищница напала на рыбака, проходившего мимо магазина. Мужчина скрылся от зверя в магазине. Лиса тем временем сцепилась с собакой, а после забилась в кусты. Там-то местные жители и уничтожили агрессивное животное.

В сентябре 2016 года в селе Пригородном Сердобского района лиса пробралась в вольер к дворовой собаке и устроила драку.

В октябре 2016 года лиса, забежавшая в село Илим-Гора Неверкинского района, подралась с собакой и укусила за руку местного жителя. Экспертиза подтвердила у нее диагноз «бешенство».