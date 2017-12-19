19.12.2017 | 13:25

В понедельник, 18 декабря, спасатели помогли молодой маме снять кольцо с распухшего пальца. Она обратилась за помощью в пожарно-спасательный центр в 23:50. Женщина объяснила, что из-за украшения палец у нее отек и начал болеть. Снять кольцо самостоятельно пензячке не удалось, а из дома она выйти не могла из-за двухлетнего ребенка.

Спасатели прибыли на улицу Пацаева, где проживает семья, аккуратно надрезали кольцо инструментом, разжали его и сняли.

«Медицинская помощь женщине не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

4 декабря спасатели помогли беременной женщине, оказавшейся в схожей ситуации. Тогда сотрудников ППСЦ вызвал муж пензячки.