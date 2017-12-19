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Происшествия | В Пензе спасатели сняли кольцо с пальца молодой мамы

19.12.2017|13:25
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В понедельник, 18 декабря, спасатели помогли молодой маме снять кольцо с распухшего пальца. Она обратилась за помощью в пожарно-спасательный центр в 23:50. Женщина объяснила, что из-за украшения палец у нее отек и начал болеть. Снять кольцо самостоятельно пензячке не удалось, а из дома она выйти не могла из-за двухлетнего ребенка.

Спасатели прибыли на улицу Пацаева, где проживает семья, аккуратно надрезали кольцо инструментом, разжали его и сняли.

«Медицинская помощь женщине не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

4 декабря спасатели помогли беременной женщине, оказавшейся в схожей ситуации. Тогда сотрудников ППСЦ вызвал муж пензячки.

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Гость|19.12.2017 14:14|

жрать надо меньше.........

Гость|19.12.2017 14:19|

Область ушла с 3 места по ожирению?

Гость|19.12.2017 14:38|

Это точно к разводу .

Гость|19.12.2017 15:53|

не так давно такое же было в городе. Сейчас началась эпидемия отечности мозгов...........

Гость|19.12.2017 16:05|

Ещё одна курица, которая вовремя с побрякушкой расстаться не может.

Гость|19.12.2017 16:32|

один кадр одел кольцо на одно место для продления акта но сам потом снять не смог.кольцо пластмассовое снимали на скорой.

Гость|19.12.2017 16:55|

Сколько же вас, даунитов, здесь собралось. Как червяков в навозе!

Гость|19.12.2017 17:10|

Гость писал(a):

Сколько же вас, даунитов, здесь собралось. Как червяков в навозе!
Ты походу сам даун, раз здесь трёшься.

Гость|19.12.2017 17:21|

Перед сеансом магнитотерапии надо было снять кольцо, но летом, в жару, палец отек. В хирургическом кабинете поликлиники врач моментально разрезал кольцо инструментом.

Гость|19.12.2017 17:48|

А пояс верности не сняли ?

Гость|19.12.2017 17:49|

Из заголовка непонятно спасатели совершили грабёж и или благое дело?

Гость|19.12.2017 17:56|

Лучшая новость года на ПЕНЗАИНФОРМ!!!

Гость|19.12.2017 17:59|

Вот распоролась)))) Покажите эту свиноматку!

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