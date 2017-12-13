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Происшествия | В Бессоновском районе пожар унес жизнь 76-летней женщины

13.12.2017|09:51
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Во вторник, 12 декабря, в Пензенской области один человек погиб и один пострадал в огне.

В 15:04 произошел пожар в селе Грабово Бессоновского района. На Огородной улице загорелся деревянный дом.

На место прибыли семь пожарных на трех спецавтомобилях. Здание выгорело внутри. Погибла 76-летняя женщина.

Еще один тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 20:54. На этот раз ЧП произошло в селе Усердие Земетчинского района: на улице 1-я Часть загорелся деревянный гараж.

Тушить его прибыли шесть человек на двух пожарных машинах. В огне пострадал 38-летний мужчина. Он был доставлен в больницу с ожогами тела.

«Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», - обращается к жителям региона пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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