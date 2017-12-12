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Происшествия | На ул. Экспериментальной 25-летний пензенец выпал из окна и остался жив

12.12.2017|15:51
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В Пензе полиция проводит проверку по факту падения мужчины из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Ночью в понедельник, 11 декабря, в 2:23 в правоохранительные органы поступил сигнал от медиков.

Сотрудник больницы сообщил, что за два с половиной часа до этого в учреждение здравоохранения доставили 25-летнего мужчину с травмами, характерными для падения с высоты.

«Около 23:00 10 декабря пензенец выпал из окна квартиры по месту жительства на улице Экспериментальной», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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Гость|12.12.2017 16:03|

Четвертый этаж это не серьезно.

Гость|12.12.2017 16:14|

От чего так много людей прыгает ? Это доведение до этого или что то другое .

Гость|12.12.2017 16:15|

на ул. Клары Цеткин мужик выпрыгнул сам с первого этажа и поломал обе ноги.

Имя: Гость
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