12.12.2017 | 15:51

В Пензе полиция проводит проверку по факту падения мужчины из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Ночью в понедельник, 11 декабря, в 2:23 в правоохранительные органы поступил сигнал от медиков.

Сотрудник больницы сообщил, что за два с половиной часа до этого в учреждение здравоохранения доставили 25-летнего мужчину с травмами, характерными для падения с высоты.

«Около 23:00 10 декабря пензенец выпал из окна квартиры по месту жительства на улице Экспериментальной», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.