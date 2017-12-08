08.12.2017 | 09:43

В четверг, 7 декабря, сотрудникам МЧС пришлось тушить автобус, загоревшийся на трассе.

Тревожный сигнал поступил в 16:51. В Пензенском районе на 463-м километре автотрассы Нижний Новгород - Саратов загорелся автобус Neoplan.

На ликвидацию пожара выехали 3 человека на спецавтомобиле. В автобусе выгорел моторный отсек на площади 3 квадратных метра.

«По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших и погибших нет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.