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Происшествия | В Пензенском районе пожарные потушили воспламенившийся автобус

08.12.2017|09:43
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В четверг, 7 декабря, сотрудникам МЧС пришлось тушить автобус, загоревшийся на трассе.

Тревожный сигнал поступил в 16:51. В Пензенском районе на 463-м километре автотрассы Нижний Новгород - Саратов загорелся автобус Neoplan.

На ликвидацию пожара выехали 3 человека на спецавтомобиле. В автобусе выгорел моторный отсек на площади 3 квадратных метра.

«По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших и погибших нет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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