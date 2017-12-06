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Происшествия | Пензенцев просят помочь опознать утонувшего в Засечном мужчину

06.12.2017|17:41
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Региональное управление СК РФ обращается к жителям Пензы и области с просьбой помочь в опознании мужчины, утонувшего в Засечном в среду, 6 декабря.

Трагедия произошла около 13:00. Сотрудники МЧС уже извлекли тело погибшего.

«В ходе осмотра каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины гибели мужчины», - сообщили в управлении.

Рост погибшего - около 175-180 см, на вид ему около 40 лет. У мужчины спортивное телосложение, короткие русые волосы с проседью. Он был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы, кофту и майку, черные зимние ботинки. Также на нем была черная матерчатая кепка. При себе гражданин имел пакет черного цвета с удочкой, крючками и плоскогубцами.

«При наличии информации о личности мужчины сообщите в региональное управление Следственного комитета РФ по телефонам: 8 (8412) 36-17-02, 45-17-08 или в ОМВД России по Пензенскому району по телефону 599-302.

Уважаемые жители Пензенской области, будьте осторожнее: не выходите на лед, не допускайте нахождение детей на ледяной поверхности водоемов. Это опасно для жизни!» - обратились к гражданам в следственном управлении.

Источник — фото пресс-службы регионального ГУ МЧС России
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Гость|06.12.2017 18:40|

Эт чё же , никто по нём не чухнулся ? Точно алкаш .

Гость|06.12.2017 19:00|

удочку с пакетом опознал,однозначно моя!прошу вернуть в ближайшее время

Гость|06.12.2017 19:11|

Гость писал(a):

Эт чё же , никто по нём не чухнулся ? Точно алкаш .
дура

Имя: Гость
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