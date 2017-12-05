05.12.2017 | 13:18

В понедельник, 4 декабря, спасатели помогли беременной женщине снять кольцо с распухшего пальца. За помощью в 23:50 в центр обратился муж пензячки. Он объяснил, что самостоятельно справиться с украшением не удается, а палец уже сильно болит.

Спасатели прибыли на улицу Карпинского, где проживает семья, аккуратно разрезали кольцо инструментом и сняли его.

«Медицинская помощь женщине не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

7 августа спасатели помогли роженице, оказавшейся в схожей ситуации. Тогда сотрудников ППСЦ вызвал дежурный врач родильного дома.