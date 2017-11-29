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Происшествия | В Шемышейском районе при столкновении трех машин погиб мужчина

29.11.2017|11:08
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Во вторник, 28 ноября, в Шемышейском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей.

В 16:45 на 22-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино столкнулись ВАЗ-2106, которым управлял 39-летний водитель, грузовая «Газель» с 55-летним мужчиной за рулем и «Нива» под управлением 65-летнего.

В результате аварии водитель «шестерки» от полученных травм скончался на месте. Его 29-летний пассажир, а также водитель «Газели» госпитализированы с телесными повреждениями.

27-летняя женщина, находившаяся в салоне «Газели», после оказания медицинской помощи была отпущена.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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