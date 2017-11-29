29.11.2017 | 10:34

Во вторник, 28 ноября, в продуктовом магазине на улице Чаадаева случилась массовая драка. Ее участниками стали четыре пьяных покупателя. Чтобы разнять мужчин, на место прибыли патрульные двух силовых ведомств - Росгвардии и полиции.

«Совместными усилиями правоохранителей подозреваемые были задержаны», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правонарушителей передали дежурному управления МВД для дальнейшего разбирательства.

При этом одному из участников потасовки, 24-летнему молодому человеку, вызвали скорую: у него диагностировали сотрясение мозга, рассечение переносицы и гематому в области головы.

По факту произошедшего ведется проверка.