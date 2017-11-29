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Происшествия | В Пензе на улице Чаадаева росгвардейцы и полицейские разняли массовую драку

29.11.2017|10:34
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Во вторник, 28 ноября, в продуктовом магазине на улице Чаадаева случилась массовая драка. Ее участниками стали четыре пьяных покупателя. Чтобы разнять мужчин, на место прибыли патрульные двух силовых ведомств - Росгвардии и полиции.

«Совместными усилиями правоохранителей подозреваемые были задержаны», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правонарушителей передали дежурному управления МВД для дальнейшего разбирательства.

При этом одному из участников потасовки, 24-летнему молодому человеку, вызвали скорую: у него диагностировали сотрясение мозга, рассечение переносицы и гематому в области головы.

По факту произошедшего ведется проверка.

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Гость|29.11.2017 10:45|

penzainform.ru писал(a):

на место прибыли патрульные двух силовых ведомств - Росгвардии и полиции.
аж сразу двух! а по одиночке боятся на вызовы приезжать?

Гость|29.11.2017 10:48|

типичное шуистское быдло

Гость|29.11.2017 10:48|

Под шумок обычно грабят магазины. Может драка была отвлекаловкой?

Гость|29.11.2017 10:52|

сам ты быдло из какого бы района ты не был...

Гость|29.11.2017 11:13|

penzainform.ru писал(a):

в продуктовом магазине на улице Чаадаева случилась массовая драка
За что дрались,что в продажу дефицитного выкинули? Как при совке.

Гость|29.11.2017 11:14|

блин, смешно когда такие обычные будни полицейских преподносят ка предотвращение теракта...Проснитесь уже журналисты, это обычная работа и нет ни какого подвига...! Еще напишите как участковый раскрыл кражу курицы у соседки...

Гость|29.11.2017 11:15|

ТАКИХ СТРЕЛЯТЬ НУЖНО-КАК БЕШЕННЫХ СОБАК!

Гость|29.11.2017 11:15|

А чем отличается росгвардия от полиции ? Я думал это одна контора .

Гость|29.11.2017 11:16|

Если б раскрыл кражу курицы-написали бы. А так пока работает над этим.

Гость|29.11.2017 11:19|

Драки сегодня уголовно ненаказуемы если нет тяжкого вреда здоровью . Путин как бы говорит : " Деритесь на здоровье " ! МММ - пропагандист драк .

Гость|29.11.2017 11:20|

Или ММА - не помню уже как называются петушиные бои в клетке .

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