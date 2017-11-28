28.11.2017 | 12:33

Зареченские экологи обнаружили пропажу одной из фотоловушек, размещенных в лесу возле КПП № 9.

Системы фото- и видеонаблюдения используются в закрытом городе в качестве одного из средств борьбы со стихийными свалками и другими нарушениями природоохранного законодательства. Их разместили весной этого года, и аппараты помогли зафиксировать недобросовестных горожан.

Подобные устройства портили жизнь тем, кто выбрасывал в лесу мусор или вырубал деревья. В итоге один из аппаратов исчез.

«Неизвестные похитили закрепленную на дереве 12-мегапиксельную фотоловушку с инфракрасной светодиодной подсветкой для ночного видения. Проводится проверка», — сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

В свою очередь в Управлении природными ресурсами Заречного сообщили, что на месте украденной ловушки уже установлено новое оборудование.