Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|28 ноя 2017|14:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.49  |  $  58.41
 

Происшествия | В Заречном с дерева украли фотоловушку на нарушителей

28.11.2017|12:33
Печать

Зареченские экологи обнаружили пропажу одной из фотоловушек, размещенных в лесу возле КПП № 9.

Системы фото- и видеонаблюдения используются в закрытом городе в качестве одного из средств борьбы со стихийными свалками и другими нарушениями природоохранного законодательства. Их разместили весной этого года, и аппараты помогли зафиксировать недобросовестных горожан.

Подобные устройства портили жизнь тем, кто выбрасывал в лесу мусор или вырубал деревья. В итоге один из аппаратов исчез.

«Неизвестные похитили закрепленную на дереве 12-мегапиксельную фотоловушку с инфракрасной светодиодной подсветкой для ночного видения. Проводится проверка», — сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

В свою очередь в Управлении природными ресурсами Заречного сообщили, что на месте украденной ловушки уже установлено новое оборудование.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость|28.11.2017 13:02|

penzainform.ru писал(a):

похитили закрепленную на дереве 12-мегапиксельную фотоловушку с инфракрасной светодиодной подсветкой
Нехрен было подсвечиваться,тогда бы не нашли ее)))

Гость|28.11.2017 13:03|

Заречный - город высокой культуры. Местные жители готовы высоко забраться....чтобы срывать фотоловушки с деревьев.

Гость|28.11.2017 13:06|

В лесу сам Бог велел спереть фотоаппаратуру. Теперь кто то фиксирует нарушителей границ частного домовладения.

Гость|28.11.2017 13:07|

Там похоже еще есть, надо искать.

Гость|28.11.2017 13:07|

Гость писал(a):

Нехрен было подсвечиваться,тогда бы
ИК подсветка невидима глазу.

Гость|28.11.2017 13:07|

не...это лоси рогами зацепили фотоловушки)

Гость|28.11.2017 13:10|

А как с законностью установки такого оборудования? надписи были что производится фото и видеосъёмки хз какими лицами? Мож правильно что сняли..

Гость|28.11.2017 13:24|

Гость писал(a):

Нехрен было подсвечиваться,тогда бы

ИК подсветка невидима глазу.

Видима.

Гость|28.11.2017 13:27|

Гость писал(a):

Видима.
Не-а.

Гость|28.11.2017 13:31|

Гость писал(a):

Видима.

Не-а.

Подробнее,факты.

Гость|28.11.2017 13:35|

Гость писал(a):

Подробнее,факты.
Посмотри на пульт от телевизора, понажимай. Видишь свет?

Гость|28.11.2017 13:36|

Пох, видима не видима.

За халатность и непродуманность штрафануть того кто поставил подпись на установку.

И помните в лесу антирадар срабатывает не просто так.

Гость|28.11.2017 13:39|

Криминальный город. Всех за колючую проволоку.

Гость|28.11.2017 13:40|

уже новую установили. Там воровать, не переворовать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!